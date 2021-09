Navarra lädt zum Webinar

Gemeinsam mit zwei Partnern, der Reiseagentur Navarra Adentro, und dem Hotel El Toro in Pamplona, lädt das Fremdenverkehrsamt von Navarra dazu ein, das nordspanische Juwel näher kennen zu lernen. Im Rahmen des Webinars wird die Region mit all ihren Schätzen vorgestellt. Diese reichen von der quirligen Hauptstadt Pamplona und dem legendären Jakobsweg über die schroffen Gipfel der Pyrenäen und die Halbwüste Bardenas Reales bis hinein in den Laubwald Irati und die Weinberge mit ihren preisgekrönten Reben. Abenteuer und Genuss werden in Navarra großgeschrieben.

Datum / Beginn

16. September 2021 / 09:30 Uhr

Anmeldung: https://app.livestorm.co/fame-creative-lab/navarra-verstecktes-juwel-in-nordspanien?type=detailed

Informationen und Rückfragen: navarra@fame-creativelab.com

Gewinnchance nutzen

Dabei sein lohnt sich nicht nur wegen der spannenden Informationen und Insidertipps: Unter allen TeilnehmerInnen, die die Abschlussfrage richtig beantworten, wird ein Aufenthalt von zwei Nächten mit Frühstück und City Tour in Pamplona für zwei Personen verlost.