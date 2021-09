Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 35/36

LGBTQ-Pride-Marsch in Litauen

Am morgigen Samstag, den 04.09., findet in der litauischen Stadt Kaunas ein LGBTQ-Pride-Marsch statt. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Präsidentschaftswahlen in São Tomé und Príncipe

In São Tomé und Príncipe werden am Sonntag, den 05.09., Präsidentschaftswahlen abgehalten. Sowohl im Vorfeld der Wahlen als auch nach der Verkündigung der Ergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist deshalb mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Pro-Afghanistan-Proteste in Paris

Außerdem kommt es am Sonntag in der französischen Hauptstadt Paris zu einer Demonstration zur Unterstützung der afghanischen Bevölkerung. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Äthiopien

Die Parlamentswahlen in Äthiopien gehen am Montag, den 06.09., in die zweite Runde. Das Auswärtige Amt warnt davor, dass es während der Wahlen zu Protesten gegen westliche Länder und Botschaften kommen könnte. Auch sind bereits im Vorfeld der Wahlen sowie nach Verkündung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Brasilien feiert Unabhängigkeitstag

Am Dienstag, den 07.09., wird in Brasilien der Unabhängigkeitstag begangen. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch Demonstrationen sind möglich. Lokale Verkehrseinschränkungen und gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Landesweiter Streik im Luftverkehr in Italien

Ebenfalls am Dienstag kommt es in Italien voraussichtlich zu einem landesweiten Streik im Luftverkehr. Sollte der Arbeitskampf wie geplant von statten gehen, ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen, insbesondere Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es dabei aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Parlamentswahlen in Marokko

Am Mittwoch, den 08.09., finden in Marokko Parlamentswahlen statt. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Demonstrationen zu rechnen. Diese können unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

