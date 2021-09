Hurtigruten: 125 Jahre Entdeckungsreisen

Das batteriebetriebene Expeditionsschiff MS Fridtjof Nansen ist das jüngste Mitglied der Hurtigruten Expeditions Flotte, die aus kleineren, nachhaltigeren Schiffen besteht. Das mit fortschrittlicher grüner Technologie ausgestattete Expeditionsschiff der neuesten Generation ist für die Erkundung einiger der spektakulärsten Ziele unserer Erde konzipiert und baut auf der mehr als 125-jährigen Erfahrung der Reederei auf.

Geburtsstätte Spitzbergen

Um das Engagement und die langjährigen Beziehungen zu den Einwohnern Spitzbergens zu unterstreichen, hat Hurtigruten Expeditions Longyearbyen als Heimathafen für MS Fridtjof Nansen gewählt. Damit ist die Fridtjof Nansen das erste Expeditionsschiff, das die spektakuläre Inselgruppe Spitzbergen mit Stolz sein Zuhause nennt. Das neue Expeditionsschiff von Hurtigruten Expeditions ist nach einem der größten Polarhelden aller Zeiten benannt: Fridtjof Nansen (1861-1930). Der gebürtige Norweger leitete 1888 die erste Ski-Expedition durch Grönland und wagte sich während seiner Fram-Expedition 1893-1896 weiter nach Norden als jeder andere Forscher in der Geschichte der Nordpolerkundung. Später widmete Nansen sein Leben der internationalen humanitären Arbeit und Diplomatie und erhielt 1922 den Friedensnobelpreis für seine Verdienste um die internationale Flüchtlingshilfe nach dem Ersten Weltkrieg.

Taufzeremonie im Livestream

Dank ihrer geringen Größe in Kombination mit einem verstärkten Rumpf und umweltfreundlicher Technologie ist sie in der Lage, Gewässer zu erkunden, die nur wenige andere Schiffe erreichen können. Dank der Begleitung von Wissenschaftlern auf jeder Seereise und dem Science Center an Bord können Gäste ein tieferes Verständnis für die von Hurtigruten erkundeten Gebiete entwickeln. Die Fridtjof Nansen wird nicht mit der traditionellen Champagnerflasche getauft, sondern durch das Brechen eines Eisstücks, so wie auch beim Schwesterschiff MS Roald Amundsen, das 2019 als erstes Schiff überhaupt in der Antarktis getauft wurde. Die Taufzeremonie findet am 14. September statt und wird live gestreamt. (red)