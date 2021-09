Oceania Cruises: Erfolgreicher Neustart der Marina

Auf ihrer Route durch die Ostsee steuert sie nun Häfen in Deutschland, Dänemark, Schweden, Litauen, Lettland, Estland und Finnland an, bevor sie ihre erste Reise in Stockholm beendet. Den restlichen Sommer sowie den Herbst verbringt die Marina in Westeuropa, dem Mittelmeer und rund um die griechischen Inseln. Anschließend geht es für das Kreuzfahrtschiff nach Miami, wo sie am 1. Dezember einlaufen wird.

Auch die restliche Flotte von Oceania Cruises macht sich bereit für den Neustart:

Riviera – 18. Oktober 2021 für 10 Tage zwischen Istanbul und Venedig

Insignia – 21. Dezember 2021 für 16 Tage zwischen Miami und Los Angeles

Sirena – 22. Januar 2022 für 10 Tage zwischen Miami und Panama City

Regatta – 5. Februar 2022 für 10 Tage zwischen Papeete und Papeete

Nautica – 1. April 2022 für 10 Tage zwischen Rom und Barcelona

Unverändert gilt an Bord das SailSAFE™-Gesundheits- und Sicherheitsprogramm, welches stetig weiterentwickelt wird, sowie die Voraussetzung einer 100%igen Impfung der Gäste und Crew. Weitere Infos sind hier zu finden. (red)