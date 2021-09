Camping in Kroatien: Mini-Camps, Mobilheime, Glamping

Kroatien eignet sich in vielerlei Hinsicht hervorragend für den nächsten Camping-Urlaub und gilt als eine der attraktivsten Urlaubsdestinationen für Camping-Fans in Europa. Wer nicht nur in der Natur nächtigen, sondern sich auch sportlich betätigen möchte, der wird zudem von den aktiven Freizeitmöglichkeiten Kroatiens begeistert sein.

Unkomplizierte Anreise und gute Infrastruktur

Das Autobahnnetz und die guten Verkehrsverbindungen zu den verschiedenen Regionen ermöglichen ein sicheres und entspanntes Reisen quer durchs ganze Land, um an unterschiedlichsten Campingplätzen Halt zu machen und Schönheiten des Landes kennenzulernen. In den letzten zehn Jahren hat Kroatien das Verkehrsnetz intensiv ausgebaut. Heute sind alle größeren kroatischen Städte durch Autobahnen verbunden. Zwei Hauptstraßen verbinden den kontinentalen Teil des Landes mit dem Meer, Zagreb-Rijeka (A6) und Zagreb-Split-Dubrovnik (A1). An den Küsten und im Landesinneren bietet Kroatien mehr als 526 Standorte zum Campen mit vielfältigen Unterkunftsarten oder Stellplätzen. von Mini-Camps über mittelgroße Campingplätze bis hin zu luxuriösen Holiday Parks.

COVID-konformes Campen in Kroatien

BesucherInnen sollten bei der Auswahl ihres Campingplatzes auf das Safe Stay in Croatia-Label achten. Zertifizierte Campingplätze halten sich an die Hygienebestimmungen und die Sicherheitsprotokolle nach den aktuellen Empfehlungen des World Travel and Tourism Council (WTTC) und des Kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit und sorgen so für einen sicheren Aufenthalt ihrer Gäste. Die allgemeinen Regeln für Gäste auf zertifizierten Campingplätzen beinhalten das Tragen eines Mund-NasenSchutzes in Gemeinschaftsräumen, regelmäßige Desinfektion der Hände, die Einhaltung des Mindestabstandes sowie eine beschränkte Personenzahl in den Gemeinschaftsräumen des Gebäudes. Alle Details zu den allgemeinen Regeln für Beschäftigte, die Reinigung vor Ort und das Vorgehen an der Rezeption, den Gastro- und Gemeinschaftsbereichen und den Unterkunftseinheiten finden Camper unter https://www.safestayincroatia.hr/de/protokoli/unterkunfte#section-2.

Mini-Campingplätze in Kroatien

Nah an der Natur und an den lokalen GastgeberInnen sind die Mini-Campingplätze eine ganz besondere Art der Unterkunft. Mit einer Kapazität von maximal 30 Unterkunftseinheiten oder für 100 Personen sind sie perfekt für NaturliebhaberInnen, Individualisten und Familienmenschen geeignet. Hier parkt man seinen Camper am Meer, im Schatten der Kiefernwälder oder auf dem Hof einer Familie, von der man herzlich empfangen wird und den einen oder anderen Insider-Ausflugstipp erfährt. Nicht nur an der Küste, sondern auch im Landesinneren findet man viele dieser Unterkünfte an Flüssen und Seen, unweit von größeren Tourismuszielen. Sie eignen sich hervorragend, um das Binnenland zu entdecken und anschließend seine Reise ans Meer fortzusetzen. Dort findet man speziell in der Region zwischen Zadar und Dubrovnik und auch auf den einzelnen Inseln viele solcher kleinen Campingplätze.

Von Mobilheimen bis hin zu Glamping

Auch ohne Camper und die nötige Ausrüstung lässt sich ein Campingurlaub in Kroatien gestalten. Entscheidet man sich für ein Mobilheim, trennt einen oft nur der Strand oder Garten vom Meer. Ebenso gibt es Bungalows aus Holz oder Stein, die dem ökologischen Bewusstsein der Kroaten enstprechen und geräumig und hochwertig ausgestattet sind. Hier und auch beim sogenannten Glamping, der luxuriösen Campingvariante in Safarizelten, müssen sich Gäste sich um nichts mehr sorgen, denn die Zelte sind perfekt ausgestattet und verfügen größtenteils sogar über eigene Sanitäranlagen und eine eigene überdachte Holzterrasse. Neben den Schlafmöglichkeiten bieten diese Unterkünfte oftmals auch ein großes Angebot an Aktivitäten mit Animationsprogramm und Wellness sowie Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants vor Ort. (red)