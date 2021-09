NCL: Neue "EMBARK- The Series"-Folge

NCLs fünfteilige Doku-Serie rund um die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs der Reederei nimmt den Zuschauer mit auf die Norwegian Jade, dem ersten Schiff der Flotte, welches nach 500 Tagen Stillstand wieder mit Gästen an Bord den Hafen von Athen (Piräus) verlassen hat. Die vierte Episode zeigt die emotionalen Momente, in denen die Crew nach vielen Monaten zum ersten Mal wieder zusammenkommt, und die letzten Vorbereitungen bevor die ersten Gäste an Bord gehen.

"Wir haben lange auf diesen Moment gewartet und hingearbeitet, in dem wir nach einer 500-tägigen Pause endlich wieder in See stechen", so Harry Sommer, President und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line. "Von Anfang an haben wir uns vorgenommen, unseren Gästen einen Einblick in unsere Neuerungen und die Vorbereitungen für unser großes Kreuzfahrt-Comeback zu geben. In der vierten Episode laden wir die Zuschauer dazu ein, die Emotionen und die Vorfreude auf ein sicheres Wiedersehen mit unseren Gästen, unserer Crew und unseren Partnern in den Destinationen hautnah mitzuerleben."

"Welcome Aboard" ist ab Freitag, dem 10. September 2021, auf Abruf auf www.ncl.com/embark verfügbar. Auch die vorherigen Episoden von "EMBARK - The Series" sowie weitere Inhalte von „EMBARK with NCL“, in denen Mitarbeiter und Partner der Reederei einen persönlichen Einblick in ihre individuellen Geschichten mit NCL gewähren, sind dort zu finden. (red)