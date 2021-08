Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 34/35

Moldawien feiert Unabhängigkeitstag:

Heute wird in Moldawien der Unabhängigkeitstag begangen. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch Demonstrationen sind möglich. Lokale Verkehrseinschränkungen und gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Corona-Proteste in Frankreich:

Am morgigen Samstag, den 28.08., kommt es in mehreren Städten in Frankreich zu Demonstrationen gegen die derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19. Lokale Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Christopher Street Day in Köln:

Am Sonntag, den 29.08., findet in Köln der Christopher Street Day statt. Besonders während der Parade sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Anti-Regierungsdemonstration in Thailand:

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist ebenfalls für Sonntag eine Demonstration von Regierungsgegnern angekündigt. Dabei kann es zu örtlichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Parlamentswahlen in Somalia:

Am Dienstag, den 31.08., finden in Somalia Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen sowie nach Verkündung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich, gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Fluglotsenstreik in Island:

Außerdem streiken am Dienstag voraussichtlich die Fluglotsen in Island. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen, generell sind Verspätungen und Flugausfälle zu erwarten.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)