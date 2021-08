Shanghai: Museum of Art Pudong eröffnet

Direkt neben dem ikonischen Oriental Pearl Tower im Finanzdistrikt Lujiazui im Stadtteil Pudong östlich des Huangpu-Flusses steht das neue Kulturwahrzeichen Shanghais. In 13 Ausstellungshallen mit insgesamt 10.000 Quadratmetern Fläche werden seit Sommer 2021 chinesische und internationale Werke ausgestellt. Das MAP wurde vom französischen Architekten und Pritzker-Preisträger Jean Nouvel entworfen und besticht durch seine geraden, minimalistischen Linien und den Gegensatz von Beton- und Glaswänden, die den Fokus ganz auf die Kunst im Inneren lenken.

Austauschplattform für internationale Kunstszene

Die Tate Gallery of Modern Art in Großbritannien ist internationaler Partner und Berater des MAP. Für die Zukunft sind mehrere Ausstellungen mit Kollektionen des ikonischen Londoner Museums in Shanghai geplant, denn das MAP soll auch als Austauschplattform für die inter-nationale Kunstszene fungieren. Zu den ersten Ausstellungen gehören Light: Works from Tate's Collection – darunter John Everett Millais weltberühmtes Gemälde Ophelia. Es ist das erste Mal, dass dieses Werk in China ausgestellt wird. Weitere Ausstellungen sind zusammen-gefasst unter Joan Miro: Women, Birds, Stars; und Cai Guoqiang: Odyssey and Homecoming. (red.)