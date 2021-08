AbendausKLANG in der Therme Laa

Ein neues Highlight für den Feierabend: Am 9. September 2021 lädt die Therme Laa zum Auftakt ihres neuen Abendprogramms „AbendausKLANG: Pool & Wine“ und richtet sich damit vor allem an jene, die regionale Weine und Live-Musik schätzen. Der neue Thermenabend in Kooperation mit Weinviertel DAC findet an insgesamt vier Terminen von 17.00 bis 21.30 Uhr statt und stellt jeweils einen anderen Weinviertler Winzer in den Mittelpunkt.

Den Auftakt am 9. September macht das Weingut Stadler aus dem nahegelegenen Weinort Falkenstein. Während die Gäste im Außenbereich im 36 Grad warmen Wasser des Solebeckens entspannen und das Ambiente samt Feuerschalen genießen, kosten sie sich durch das Sortiment des Winzers und erleben so das Weinviertel auf besondere Art. DJ Nima Yahya begleitet den Abend mit entspannenden Klängen und sorgt mit Chill Out-Musik für Urlaubsstimmung.

Vorteil für Early Birds

Tickets für „AbendausKLANG: Pool & Wine“ können exklusiv im Online-Shop der Therme Laa – Hotel & Silent Spa unter shop.therme-laa.at gebucht werden und sind um 35 EUR pro Person erhältlich. Das Ticket beinhaltet am ausgewählten Termin den Abendeintritt ab 17.00 in die Therme Laa sowie ein „Wine-Tasting-Bändchen“, das die Gäste bis 21.30 Uhr zur unbegrenzten Verkostung der Weine berechtigt.

Zudem profitieren Gruppen und Early Birds von besonderen Angeboten: Bei einer Reservierung ab fünf Personen erhalten Gäste ein Gruppenticket inklusive 10% Rabatt auf den Ticketpreis. Ebenfalls 10% Ermäßigung gibt es beim Kauf des „Season Pass“, der die Teilnahme an allen vier Terminen umfasst. Die limitierten Tickets sind verfügbar solange der Vorrat reicht. Auch Hotelgäste der Therme Laa – Hotel & Silent Spa können dem „AbendausKLANG: Pool & Wine“ beiwohnen und die Weinverkostung gegen einen Aufpreis ungeingeschränkt in Anspruch nehmen. (red)