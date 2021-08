Kroatien: Blaue Flagge für fast 1000 Strände

An insgesamt 989 kroatischen Ständen wehte in diesem Sommer, als sichtbares Zeichen herausragender Wasser- und Umweltqualität, die blaue Flagge.

Jedes Jahr zwischen Mai und Juni kontrolliert das kroatische Ministerium für Umwelt und Energie das Wasser an zahlreichen kroatischen Stränden. An beinahe allen überprüften Stellen haben die Badegewässer heuer das Qualitätssiegel "ausgezeichnet" erhalten, das auch als "Blaue Flagge" bezeichnet wird.

Im Detail: 989 der 999 getesteten Strände weisen ausgezeichnete Wasserqualität auf, sieben haben "gut" und 3 Strände "befriedigend" als Note erhalten. Kein Strand erhielt eine ungenügende Bewertung.

Kroatien prüft bereits seit 1989 die Qualität seiner Badegewässer und belegt zusammen mit Zypern und Malta die ersten drei Plätze in Europa.

Küste am Adriatischen Meer

Mit einer über 6000 km langen Küstenlinie, mehr als 1000 Inseln und viele Nationalparks bietet das Land für jeden Urlaubswunsch die passende Badebucht - von belebten Stadtstränden wie Banje in Dubrovnik bis hin zu abgelegenen Stränden auf Inseln wie Korčula und Lastovo sowie von Kieselstränden wie die in Brela bis hin zu Stränden, die perfekt für Surfer sind. Zu den schönsten weltweit gehören beispielsweise die Strände auf der Insel Brač mit ihren weißen Kieselsteinen, der Sandstrand Sakarun auf Dugi otok oder der Rajska plaža (Paradiesstrand) in Lopar auf der Insel Rab. (red)