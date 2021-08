Einladung zum "MSC Yacht Club"-Webinar

Der MSC Yacht Club bietet Kunden den Luxus eines privaten Clubs und gleichzeitig Zugang zu einer Vielzahl von Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Aufwendig ausgestattete Suiten, ein exklusiver 24-Stunden-Butlerservice und ein eigener Concierge sind in dieser Erlebniswelt inklusive.

In der neuen Online-Schulung erhalten Agents einen Einblick in den MSC Yacht Club und erfahren kompakt zusammengefasst alles, was sie über den privaten Bereich wissen müssen.

Datum: 31.08.2021

31.08.2021 Uhrzeit: 09:30 - 10:00 Uhr

Anmeldung hier oder per Mail an events@msckreuzfahrten.at

(red)