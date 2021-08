DS Destination Solutions Analyse: Ferienunterkünfte im Herbst

DS Destination Solutions, Tochter der HRS-Gruppe, vermarktet alleine in den deutschsprachigen Märkten rund 270.000 Objekte und hat die beliebtesten Regionen der beiden Länder betrachtet. Nun hat DS ermittelt, wo jeweils wieviel Kapazität frei ist.

Deutschland: Trend zu Nord- und Ostsee hält an

Insgesamt seien in Deutschland im September noch 54% der online buchbaren Unterkünfte frei – im Oktober sind es 71% und im Oktober sogar 80%. Knapper präsentieren sich die Kapazitäten bei den Ferienwohnungen und -häusern. Hier sind es in den untersuchten Monaten 31, 59 sowie 76%. Die Tendenz der Deutschen zu sehr kurzfristigen Buchungen sei dieses Jahr auch in den Herbstmonaten deutlich erkennbar. Ebenso setzte sich der Beliebtheitstrend einiger Reiseziele aus dem Sommer im Herbst fort – wenngleich noch nicht so deutlich, analysiert das Unternehmen.

Eng werde es im September auf den Nordsee-Inseln mit 16% Verfügbarkeit, wo in manchen Landesteilen bekanntlich noch Ferien sind. Im Oktober seien es dann aber noch 46 und im November sogar 70%. Auch die Ostsee bleibe ein Renner – mit 31% Vefügbarkeit im September. Danach sehe es aber mit 61 bzw. 77% ebenfalls noch deutlich entspannter aus. In den Bayerischen Alpen würden Reisewillige mit 30% im September rechnen können. Danach steige das verfügbare Angebot auf 57 und dann auf 61%. In vielen Regionen sei aber auch im September noch viel frei – so etwa im Schwarzwald mit 68%. Viel Auswahl bei der Unterkunftsbuchung gebe es dann auch im Sauerland, in der Rhön, im Erzgebirge sowie im Odenwald.

Weniger Schwankung nach Saison sowie Unterkunftstyp in Österreich

: Die Kapazitäten in Österreich hat DS Destination Solutions ebenfalls unter die Lupe genommen. Im September seien dort noch 61% aller online buchbaren Unterkunftsarten im Portfolio frei – mit 63% im Oktober und 54% im November ändere sich daran im weiteren Verlauf noch nicht so viel. Zudem sei hier der Unterschied zu den Ferienwohnungen und -häusern nicht so eklatant wie in Deutschland – mit Werten, die in den untersuchten Monaten zwischen 50 und 60% liegen würden.

Schaue man sich die einzelnen Regionen an, dann werde es am ehesten im Tannheimer Tal bereits jetzt eng – dort gibt es im September noch rund 31% Verfügbarkeit. Im Oktober seien es zwar wieder 41% – im November macht sich dann allerdings schon der Wintertourismus bemerkbar, dann seien es nämlich nur noch 25%. Über die kommenden Monate sehr gut gebucht sei auch das Tiroler Oberland. Am meisten frei würde im Herbst noch im Südburgenland mit 65% im September sowie 75 bzw. 72% im Oktober und November. Ähnlich präsentiere sich das Bild in der Wachau, heißt es weiter. (red)