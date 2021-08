Italiens Tourismus im Hoch

Das Institut Centro Studi Turistici (CST) aus Florenz und der Unternehmensverband Assoturismo Confesercenti in Rom schätzen die Zahl der Übernachtungen auf etwa 35 Mio. zwischen Juni und August, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete. Die Zahlen seien höher als noch im vergangenen Corona-Sommer 2020 als rund 28 Mio. Übernachtungen aus dem Ausland registriert wurden. An Vor-Corona-Zeiten kommen sie allerdings nicht heran. Im Sommer 2019 verzeichneten die Experten mehr als 100 Mio. Auslandsübernachtungen.

Gäste hauptsächlich aus Europa

Unter Berufung auf das CST und Assoturismo Confesercenti kamen die Menschen laut Ansa hauptsächlich aus der EU. Die Zahlen erholten sich demnach vor allem bei Touristen aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich. Beim Tourismus aus Russland seien sie dagegen eingebrochen. (APA/red)