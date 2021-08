Seabourn: Frühling 2022 in Europa erleben

Auf alle Reisen in Kontinental-Europa gilt auch immer noch das Flugspecial bis 500 EUR pro Person, bei Buchung bis einschließlich 31.08.2021 (Economy, Business gegen Aufpreis).

Jungfernfahrt Seabourn Venture

Eigentlich sollte die Seabourn Venture im Dezember 2021 in See stechen, jetzt wurde die Jungfernfahrt unseres neuen Expeditionsschiffs mit Eisklasse auf den April 2022 verschoben. Die Jungfernfahrt am 10.04.22 ist so gut wie ausgebucht, auf der 2. Reise am 22.04.22 sind jedoch noch Suiten buchbar: Die 13-tägige Reise "Scottish & Norse Legends Expedition" ab Edinburgh /bis Tromsø ist in der Veranda Suite ab 9.999 EUR p.P., in der Panorama Suite ab 15.999 EUR p.P. verfügbar. Das Schwesterschiff der Seabourn Venture befindet sich übrigens ebenfalls bei T. Mariotti im Bau. Beide Expeditionsschiffe tragen die Eisklasse PC6 und sind unter anderem mit Unterseebooten, Zodiacs und Kajaks ausgestattet. Weitere Infos zu unseren Expeditionsschiffen finden Sie HIER.

Sorgenfrei auf Kreuzfahrt

Die flexiblen Stornobedingungen (ehemals "Book with Confidence") hat Seabourn bis 30.09.2021 verlängert. Bis zu 30 Tage vor Kreuzfahrtbeginn können Passagiere - gültig für bereits bestehende Buchungen und Neubuchungen bis 30.09.2021 für alle Kreuzfahrten bis einschließlich 30.04.2022 - somit kostenfrei stornieren.