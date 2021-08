nicko cruises startet "4 für 3"-Reisebüro-Aktion

Um die Nachfrage in den Reisebüros wieder anzukurbeln und seinen Partnern mit attraktiven Konditionen den Rücken zu stärken, startet nicko cruises jetzt eine Sonder-Buchungsaktion für alle Abfahrten mit Vasco da Gama, die zwischen 29. September 2021 und 15. Jänner 2022 geplant sind. Verkauft ein Reisebüro drei Kabinen für die Abfahrten in diesem Reisezeitraum, erhält es von nicko cruises zusätzlich eine Freikabine für die genannten Kreuzfahrten geschenkt. Dabei zählen alle Neubuchungen, die im Aktionszeitraum von 11. August bis 31. Dezember 2021 getätigt werden. Die drei Kabinen müssen dabei nicht zwingend auf einer Reise gebucht werden.

„Unsere Partner-Reisebüros sind nach wie vor eine unserer wichtigsten Säulen im Vertrieb. Mit dieser Aktion wollen wir den Expedienten zeigen, dass wir ihre Arbeit wertschätzen und neue Buchungsanreize setzen“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Mit den Themen-Specials auf den Mittemeerreisen im Herbst geben wir den Reisebüros direkt die passenden Verkaufsargumente mit an die Hand“, so Laukamp weiter.

Details zur Aktion

Die Freikabinen können von den Reisebüros nach Belieben entweder verkauft, für eine Inforeise genutzt oder an gute Kunden verschenkt oder verlost werden. Für die Teilnahme an der Aktion ist keine gesonderte Registrierung notwendig. Um die Freikabine zu erhalten, können sich die Reisebüros bei erfolgreichem Verkauf von drei Kabinen auf den entsprechenden Abfahrten mit Vasco da Gama ganz einfach im Inside Sales von nicko cruises per E-Mail an vertrieb@nicko-cruises.de melden. Pro Reisebüro können bis zu 15 verkaufte Kabinen für die Aktion angerechnet werden, es können auf diese Weise also maximal fünf Freikabinen erworben werden.

Die Aktion ist nicht mit Gruppenkonditionen kombinierbar. Allerdings gewährt nicko cruises seinen Reisebüropartnern für Gruppenbuchungen ebenfalls besonders attraktive Konditionen, zu denen die Regionalverkaufsleiter von nicko cruises gerne beraten.

Themenreisen im Herbst 2021

Zusätzlich lockt der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte im Herbst 2021 mit spannenden Themen-Specials und Stargästen an Bord der Vasco da Gama. Die 13-tägige Reise ab 15. Oktober von Málaga nach Marseille steht ganz im Zeichen des Genusses: Die Gäste dürfen sich auf einen ganz besonderen Städtetrip freuen – mit Übernacht-Aufenthalten in Barcelona und Palma de Mallorca, maurischer Baukunst in der Alhambra und kulinarischen Genießer-Touren in Cartagena oder auf Korsika. Für die Extraportion Gourmet kommt außerdem Fernsehkoch Björn Freitag an Bord.

Zwischen 27. Oktober und 6. November fährt die Vasco da Gama auf der elftägigen Reise von Marseille bis Valletta den kompletten „Stiefel“ entlang. Begleitet wird diese Reise von Marlène Charell, die ihre Karriere in den bekannten Cabarets Folies Bergère und dem Lido in Paris als Tänzerin und Sängerin begann und später als Moderatorin weltweit bekannt wurde. Bei dieser Reise handelt es sich außerdem um eine nicko cruises Clubreise, auf der nicko cruises Clubmitglieder sich über zusätzliche und besonders attraktive Extras freuen dürfen. Dazu gehört unter anderem ein bevorzugter Check-In und Check-Out Service, eine Flasche Champagner und eine süße Überraschung, sowie ein exklusives Abendessen im à la carte-Restaurant „The Grill“ – natürlich ohne Aufpreis. Darüber hinaus lädt nicko cruises die Clubmitglieder zu einem gemeinsamen Cocktailempfang mit Marlène Charell, einem Show-Cooking-Abend mit dem Executive Küchenchef und einer exklusiven Tour „Blick hinter die Kulissen“ ein.

Für beste komödiantische Unterhaltung ist auf der 13-tägigen Reise ab 6. November gesorgt. Dann dreht die Vasca da Gama noch eine große Runde durch das Mittelmeer. Zwischen Valletta und Málaga erleben die Gäste von nicko cruises dabei alle Highlights entlang der italienischen, französischen und spanischen Küste. An Bord sorgen auf dieser Reise Reporter-Legende Kai Ebel und Comedian Jörg Knör für gute Laune. Dabei präsentiert Kai Ebel in seinem neuen Programm absurde, skurrile und zum Brüllen komische Geschichten aus seinen 30 Jahren vor der Kamera – von Rennfahrern und Hollywoodstars, Boxenblondinen und Hartgeldluden. Jörg Knör überzeugt ebenfalls mit vielen Talenten und nimmt in seinem Programm eine ganze Reihe Promis auf amüsante Art und Weise aufs Korn.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)