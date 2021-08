Uniworld: Gelungener Restart

Uniworld Boutique River Cruises hat die erste Flusskreuzfahrt in diesem Jahr mit dem umgebauten Super Ship „La Venezia“ in Italien erfolgreich durchgeführt. Die tip-Redaktion war exklusiv mit an Bord, den Report finden Sie in der druckfrischen reisetipps-Ausgabe.

Routen im Jahr 2021

Die Reederei ist mit Super Ship „Maria Theresa“ und am Rhein u.a. mit Super Ship „Antoinette“ seit Juli unterwegs. Der Douro wird seit 27.06. und Frankreich seit 04.07. bedient. In Peru startet die erste Flusskreuzfahrt am 01.09., während der Nil am 25.09. befahren wird. U-River, die Marke speziell für Millenials startet mit "The A" ab 3. September 2021 mit vier Abfahrten im September und Oktober 2021. Aktuell gibt es einen Preisnachlass von bis zu 800 EUR auf den Katalogpreis.

Blick auf 2022 und 2023

Wer schon für 2022 und 2023 planen möchte, wird auf der Website von Uniworld im Online-Katalog 2022 fündig. Die Frühbucherermäßigung für Abreisen 2022 ist bis zum 30.09.2021 verlängert. Sie beträgt 10 Prozent auf die Kabinenkategorien (Suiten ausgenommen). Die Preise bei Cruise and Rail werden um einen festen Betrag von mindestens 1.200 EUR reduziert. Gruppenreisen für 2022 mit deutschsprachiger Reisebegleitung sind bereits definiert und größtenteils schon auf der Website. So startet beispielsweise die Reise „Timeless Wonders of Vietnam, Cambodia & the Mekong” am 25. Februar 2022, gefolgt von „Tulips & Windmills“ am 24. März 2022. Auch Reisen für 2023 sind größtenteils buchbar, die Preise sind bis einschließlich 2023 in Cruise Compass hochgeladen. Aktuell gilt die Frühbucherermäßigung bis 31.12.2021. (red)