Amadeus Flusskreuzfahrten mit neuem Katalog und Schiff

Die AMADEUS-Flotte wurde seit 2015 konsequent verjüngt und jedes Jahr um einen exklusiven Neubau erweitert – mit einer pandemiebedingten Ausnahme in 2021. Durch den Neubau wird die AMADEUS-Flotte zum wiederholten Mal zu einer der jüngsten und modernsten Flussreisen-Flotten in Europa.

Fünf-Sterne-Neubau

Das 135 Meter lange Schiff bietet Platz für 163 Gäste und wird auf der Donau, dem Rhein und seinen Nebenflüssen eingesetzt. Neben dem Panorama-Restaurant, der Panorama-Bar und -Lounge, dem „Café Vienna“, dem Amadeus-Club, der Freiluft-Lounge „River Terrace“ und je einem Fitness- und Massageraum erwartet die Gäste ein einladendes, neu konzipiertes Sonnendeck mit tiefer liegender Sonnendeck-Lounge. Das großzügig gestaltete Raumkonzept basiert auf dem mehrfach prämierten Design der AMADEUS Silver-Baureihe: so punkten die Strauss- und Mozart-Decks beispielsweise mit absenkbarer Panorama-Fensterfront und je 10 Suiten mit begehbarem Balkon.

Exklusive Landgänge

Eine weitere Neuheit im Programm 2022 ist die deutliche Erweiterung des Angebots an Land­ausflügen, sodass kulturhungrigen Gästen nun in vielen Häfen alternative Entdeckungsmöglichkeiten zur Wahl stehen. Dazu zählen unter anderem auch kulinarische Genusstouren zu traditionsreichen Land- und Weingütern oder der Besuch seltener Großereignisse wie der Weltgartenbauausstellung „Floriade“ vor den Toren Amsterdams, die nur alle 10 Jahre stattfindet. Grundsätzlich können alle Landausflüge auch einzeln erst an Bord gebucht werden. Dennoch ist es vorteilhafter, sich gleich bei der Reisebuchung für eines der preislich ermäßigten Ausflugspakete zu entscheiden, die nur im Voraus buchbar sind.

Bei den 8- bis 11-tägigen Kreuzfahrten werden zwei unterschiedlich umfangreiche Pakete angeboten, bei den 15- und 16-tägigen Kreuzfahrten drei. Eine Besonderheit stellt dabei sicher das neue „All-in“-Ausflugspaket dar, das ein Maximum an Erlebnisvielfalt gewährleistet.

Frühbucherbonus und inkludierte Leistungen

Wie schon in den Jahren zuvor profitieren Amadeus Flusskreuzfahrten-Gäste von 15% Frühbucherbonus auf den Kreuzfahrtpreis bei Buchung bis 30.11.2021. Beibehalten wurden auch die speziellen, im Preis enthaltenen Zusatzleistungen, so etwa im Rahmen der Vollpension die inkludierten Tischgetränke zum Mittag- und Abendessen im Panorama-Restaurant – darunter Rot- und Weißweine aus den besten Weinregionen Europas. Ebenso inkludiert sind die gebührenfreie WLAN-Nutzung an Bord oder die Reise-Rücktrittsversicherung. (red)