A-ROSA: Rhein-Neubau heißt SENA

Next Slide

Der als Spezialist für alternative Antriebstechnologien bekannte Matthias Lutter, hat die neuartige Schiffsklasse mitentwickelt. Der Hybridantrieb des sogenannten E-Motion Ships verfügt neben einem modernen Dieselmotor über einen Elektromotor und einen zusätzlichen Batteriespeicher. Beim Anlaufen der Städte schaltet das Schiff auf den Elektroantrieb um und gleitet mithilfe der Energie aus dem Batteriespeicher emissionsfrei und fast geräuschlos in die Häfen.

"Im nächsten Jahr feiert A-ROSA 20-jähriges Bestehen und wir haben all unsere Erfahrung in diesen Neubau einfließen lassen. Alle Annehmlichkeiten, die sich unsere Gäste und Crew-Mitglieder immer gewünscht haben, sind auf diesem Schiff vereint. Zudem haben wir uns die Erfahrung des Teams von JOI-Design ins Haus geholt, das bereits für zahlreiche Projekte im Bereich Hospitality Design ausgezeichnet worden ist. Mit ihnen zusammen haben wir ein unverwechselbares Look and Feel für die A-ROSA SENA entwickelt, das eine gemütliche Atmosphäre mit einer großzügigen und lichtdurchfluteten Raumgestaltung vereint", erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-ROSA Flussschiff GmbH.

20 Jahre Erfahrung

Im Laufe ihres fast 20-jährigen Bestehens hat sich A-ROSA durch den Tarif "Premium alles inklusive", ein vielfältiges Angebot für Familien sowie ein individuelles Urlaubskonzept einen Namen gemacht. An Bord der A-ROSA SENA haben nun all diese Angebote ihr optimales Zuhause gefunden. Auf der Family Area befinden sich extra große Kabinen, die für Familien maßgeschneidert sind, und ein eigener Kids Club. Das Premium alles inklusive-Konzept wird erweitert durch die Wahl zwischen dem beliebten A-ROSA Buffet und einem servierten Dinner im Spezialitäten-Restaurant. Zudem wird Erholung an Bord der A-ROSA SENA großgeschrieben: ein vielseitiges SPA-ROSA, ein Fitnessraum, ein großzügiges Sonnendeck mit zwei Pools und große Balkon-Kabinen laden zum Entspannen ein.

So viel Platz wie noch nie

Umsetzt werden kann dieses A-ROSA Konzept dank des zusätzlich an Bord geschaffenen Platzes. Das sich derzeit noch auf der Concordia Damen Werft bei Rotterdam in Bau befindliche Schiff wird auf vier Decks und einer Breite von 17,7 Metern Platz für 280 Passagiere bieten und über fünf verschiedene Kabinenkategorien verfügen. Die erste Reise der A-ROSA SENA, eine 7-Nächte „Rhein Erlebnis Amsterdam & Rotterdam“, startet am 21. Mai 2022.

"Sena" kommt aus dem arabischen Sprachraum und bedeutet "Schönheit". Ein neu veröffentlichtes Video des Neubaus vermittelt einen guten Eindruck des innovativen Schiffsdesigns, dieses finden Sie HIER. (red)