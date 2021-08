Emerald Azzurra geht Anfang 2022 auf Jungfernfahrt

Die Emerald Azzurra, die 2022 ihre Jungfernfahrt antritt, ist die erste maßgeschneiderte Superyacht von Emerald Cruises und bietet mit nur 50 Kabinen und Platz für maximal 100 Gäste ein intimes und authentisches Reiseerlebnis an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes. Für den Launch der Yacht stellt die auf Kleinschiffe spezialisierte Reederei Emerald Cruises zwei neu zusammengestellte Reiserouten für 2022 vor.

Reiserouten der Emerald Azzurra

Ab dem 14. Februar begibt sich die Emerald Azzurra auf eine geschichtsträchtige Erkundungstour durch das Rote Meer und Saudi-Arabien. Die 10-tägige „Mysteries & Treasures“-Reise beginnt in der zypriotischen Stadt Limassol, die für ihre Tavernen und mittelalterliche Burg bekannt ist, und endet in der zweitgrößten Stadt Saudi-Arabiens, Jeddah. Auf dem Weg dorthin stehen unter anderem Besuche der Hedschas-Bahn, ein UNESCO Weltkulturerbe, das Pilger auch als das „Tor“ nach Mekka und Medina bezeichnen, der Großen Pyramiden von Gizeh und der Großen Sphinx sowie der antiken Stadt Petra, ebenfalls Weltkulturerbe, an.

Die etwas längere, 12-tägige Reise „Ancient Wonders of the Red Sea and Mythical Greece“ kombiniert die antiken Wunder des Roten Meeres und das mythische Griechenland. Sie startet am 18. März 2022 von Jeddah in Saudi-Arabien nach Al Wahj, Duba, Aqaba und Sharm-el Sheik sowie nach Ain Sokhna – dem nächstgelegenen Badeort von Kairo, sowie nach Kreta, Santorin und Athen. Zu den Höhepunkten gehören eine Fahrt mit dem Glasbodenboot in der Naama-Bucht in Sharm El-Sheikh, ein optionaler Besuch von Al-Ula, der ersten von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Stätte Saudi-Arabiens, eine traditionelle Felukenfahrt auf dem Nil und ein Besuch der Großen Pyramiden von Gizeh. Malerische Sonnenuntergänge und puderweiße Sandstrände warten auf Santorin, bevor es in Piräus, Athen, von Bord geht.

Derzeit sind zeitlich begrenzte „Earlybird-Preise“ und zusätzliche Premium-Getränkepakete für ausgewählte Abfahrten mit Emerald Cruises buchbar. (red)