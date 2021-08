Sunny Cars: Mareen Lipkow verlässt das Unternehmen

Mareen Lipkow leitet aktuell als Director of Marketing sämtliche Marketingaktivitäten des Mietwagen-Experten im DACH Markt. Zu ihren Kernaufgaben zählen neben den klassischen Online- und Offline-Marketingmaßnahmen der Direktvertrieb, das Employer Branding sowie die Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Ich verlasse das Unternehmen schweren Herzens und werde das Sunny Cars-Team sehr vermissen, doch ergreife ich eine neue berufliche Herausforderung in einer anderen Branche, bei der ich mich noch weiterentwickeln kann“, so die 32-jährige.

Arbeitgebermarke gestärkt

Kai Sannwald und Thorsten Lehmann, die Geschäftsführenden Gesellschafter von Sunny Cars, bedauern den Weggang von Mareen Lipkow sehr und hoffen, bald eine ebenso versierte Kraft als Nachfolgerin bzw. Nachfolger verkünden zu können. „Mareen hat in den vergangenen fünf Jahren die Marke Sunny Cars weiter ausgebaut, die Marketingabteilung neu strukturiert, Innovationen und Wachstum konsequent vorangetrieben und unsere Arbeitgebermarke ‚work with a smile‘ maßgeblich geprägt“, bekräftigen die beiden Sunny Cars Chefs. (red)