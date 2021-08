Hurtigruten über Cruise Compass buchbar

Die Beratungs- und Buchungs-Software bietet einfachen und übersichtlichen Zugang zu allen Expeditions-Seereisen ebenso wie zu den traditionellen Postschiffreisen von Hurtigruten. Expedienten können so aus der Beratung direkt in die Buchung einsteigen und den gesamten Buchungsprozess in Cruise Compass erledigen - ohne die Plattform zu wechseln.

„Unser Ziel ist es jedem Reisebüro und jedem Expedienten einen komfortablen und auf die individuelle Arbeitsweise optimierten Zugang zu Hurtigruten Produkten zu ermöglichen. Die neue und zusätzliche Buchungsmöglichkeit über Cruise Compass bringt uns dabei einen großen Schritt nach vorn“, sagt Bert Freter, Vertriebsleiter der Hurtigruten GmbH in Hamburg.

Informationen für Beratung und Verkauf

So unterschiedlich Kundenwünsche seien, so vielfältig seien auch die Routen und Destinationen von Hurtigruten. Das Seereisen- und Expeditionsangebot reiche von der klassischen Postschiffreise, über Norwegen Expeditionen ab Hamburg bis hin zu Expeditions-Seereisen in die Antarktis, nach Grönland, Spitzbergen und Island, ins arktische Kanada und Alaska. Auch wärmere Gefilde wie die Galapagos Inseln oder Reisen entlang der Küsten der Karibik und Südamerikas seien buchbar. Cruise Compass liefere ReiseberaterInnen übersichtlich alle Informationen für eine erfolgreiche Beratung und den direkten Buchungsabschluss - ganz gleich welches Schiff, oder welche Destination der Kunde, die Kundin wünsche, schreibt die norwegische Reederei in der Pressemitteilung.

Für die Freischaltung tragen Hurtigruten Vertriebspartner in Cruise Compass unter Einstellungen einfach ihre Agenturnummer ein. Nach Prüfung durch Hurtigruten erhalten die Agenturen den Zugang zur Buchungsfunktion.

Cruise Compass ist bei mehreren tausend Reisebüros sowie den wichtigsten Reisebüroketten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz. Cruise Compass Nutzer können direkt auf die Hurtigruten Daten zugreifen. Reisebüros, die noch nicht mit Cruise Compass arbeiten, erhalten auf www.xmlteam.de einen kostenlosen Testzugang. (red)