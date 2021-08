The Leading Hotels of the World: Neues Portal für ReiseberaterInnen

Die Plattform biete BeraterInnen einen Insider-Zugang zu einer Fülle von Produktressourcen und Verkaufsunterstützung für die mehr als 400 weltweiten Mitgliedshotels von The Leading Hotels of the World. Die neue Schulungs- und Verkaufsplattform beginne mit einer interaktiven Lernerfahrung, die einen Überblick über die Marke und ihre Mitglieder biete. Dazu würden Informationen über die Qualifikationen der Mitglieder gehören, bemerkenswerte Erfahrungen vor Ort und Insider-Tipps für die direkte Zusammenarbeit mit den spezialisierten Reservierungs- und Verkaufsteams von Leading Hotels, so die Vereinigung von über 400 unabhängigen Luxushotels in einer Presseaussendung.

Multimodularer Ansatz

Auf der gesamten Plattform werde ein multimodaler Ansatz verfolgt. Dies maximiere das Lernen, das Behalten des Erlernten, das Bewerben und den zukünftigen Verkaufserfolg durch audiovisuelle Komponenten, interaktive Fragen und Inhalte, die leicht mit den Kunden geteilt werden können. Die Plattform verfüge über ein responsives Design, so dass BeraterInnen vom Browser über das Tablet bis hin zum Smartphone nahtlos das Portfolio nach ihrem eigenen Zeitplan lernen, bewerben und verkaufen können - und das sogar offline, wenn sie die mobilen Apps nutzen.

In Stufen zum „Leading Insider“

ReiseberaterInnen würden ihren "Leading Insider"-Status ausbauen, indem sie durch Kapitel zu Themen wie Privatresidenzen und Villen sowie Outdoor-Erlebnisse, die in Hotels weltweit angeboten werden, voranschreiten. Sobald die Trainingskapitel abgeschlossen seien, würden Leading Insider vollen Zugriff auf den "Retain"-Bereich (Behalten) haben, der das Produktwissen aus dem Trainingsmodul in einer 24/7-Ressource verdichte. Die Inhalte würden laufend vom Leading Hotels Team aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass die BeraterInnen ständig über die Entwicklungen bei den Mitgliedern und der Marke informiert seien.

Mehr als nur ein Schulungstool

Die neue Plattform gehe weit über das Training hinaus, indem sie es den BeraterInnen ermögliche, das Leading Hotels-Portfolio selbstbewusst zu bewerben und zu verkaufen, und zwar mit QuickShareables, schnell verfügbare und einfach teilbare Inhalte, im "Promote"-Bereich (Bewerben). Der Bereich "Sell" (Verkaufen) bietee umfassende Verkaufsunterstützung und Ressourcen, damit BeraterInnen jederzeit und überall Buchungen vornehmen können. Ein weiterer Bestandteil der Plattform sei ein komplettes Hotelverzeichnis mit mehr als 400 Mitgliedsbetrieben von Leading Hotels, das nach Reisezielen durchsucht werden könne, sowie ein Bereich für Hotel-Spotlights mit Multimedia-Präsentationen einzelner Häuser, die mit einem Klick mit potenziellen KundInnen geteilt werden können, heißt es weiter.

ReiseberaterInnen können sich ab sofort unter leadingaccess.lhw.com registrieren und mit dem webbasierten Programm beginnen. Mobile Apps sollen in naher Zukunft im App Store oder Google Play Store verfügbar sein. (red)