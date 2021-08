Spanien: leichte Erholung, großes Minus

Der Tourismus in Spanien zieht allmählich wieder an. Die Zahl der ausländischen Urlauber nahm im Juni auf 2,2 Mio. zu, wie das nationale Statistikamt INE am Dienstag mitteilte. Das sind rund zehnmal so viele Gäste wie vor Jahresfrist, als der Tourismus wegen der strengen Lockdown-Maßnahmen und der Reisebeschränkungen massiv eingebrochen war.

Die Arbeitslosigkeit ist im Juli so stark wie nie seit Beginn der Statistik 1996 gesunken - was vor allem an der Rückkehr der Touristen liegt. Wie das spanische Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, fanden im vergangenen Monat fast 200.000 Arbeitslose einen neuen Job, darunter waren fast 134.000 Stellen im Dienstleistungssektor, der vom Tourismus dominiert wird.

75% unter Vorkrisenniveau

Allerdings lag die Zahl der Touristen im Juni dieses Jahres immer noch um rund 75 Prozent niedriger als im gleichen Monat im Vorkrisenjahr 2019, als 8,8 Mio. ausländische Besucher in Spanien urlaubten. Mit 22,6% stellten deutsche Reisende den größten Anteil. Für das Mittelmeerland ist der Tourismus eine Schlüsselbranche. Spaniens Wirtschaft war nach dem Corona bedingten Konjunktureinbruch zuletzt wieder kräftig gewachsen. Im zweiten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 2,8% zugelegt. Noch zu Jahresbeginn war die Wirtschaft um 0,4% geschrumpft. Für heuer erwartet die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez ein Wachstum von 6,5%. (APA/red.)