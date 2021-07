Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 30/31

Landesweite Proteste gegen Corona-Beschränkungen in Frankreich

Am morgigen Samstag, den 31.07., erwarten die Behörden in Frankreich landesweite Proteste gegen die neuen COVID-19-Beschränkungen. In Anbetracht vergangener Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen ist auch dieses Mal mit einer hohen Beteiligung zu rechnen. Daher ist von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auszugehen, gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind nicht auszuschließen.

Demonstrationen im Zuge der anstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien

In der brasilianischen Hauptstadt Brasilia findet am Sonntag, den 01.08., eine Demonstration im Zusammenhang mit den anstehenden Präsidentschaftswahlen statt. Die Protestierenden fordern einen schriftlichen Beleg für die Stimmabgabe bei den bevorstehenden Wahlen. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Korruptions-Referendum in Mexiko

Ebenfalls am Sonntag findet in Mexiko ein Referendum statt, das klären soll, ob ehemalige Präsidenten des Landes wegen Korruption strafrechtlich verfolgt werden können. Im Vorfeld der Abstimmung sowie nach der Verkündigung der Ergebnisse sind gewaltsame Proteste möglich. Daher ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Streik des Flughafen-Bodenpersonals in Portugal

Ab Montag, den 02.08., streikt in Portugal das Bodenpersonal im Luftfahrtsektor für unbestimmte Zeit. Aufgrund der Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen, Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Behinderungen kommen.

Proteste anlässlich des Jahrestages der Grundsteinlegung eines hinduistischen Tempels in Indien

In Ayodhya im Norden Indiens kommt es am Donnerstag, den 05.08, zu Demonstrationen anlässlich des Jahrestages der Grundsteinlegung für den hinduistischen Tempel Ram Mandir. Seit Jahrzehnten schwelt in der Stadt der Konflikt zwischen Hindus und Muslimen, die beide den Baugrund, auf dem der Tempel steht, für sich beanspruchen. Im Hinblick auf die anstehenden Proteste ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und lokalen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

