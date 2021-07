AIDAstella wieder unterwegs

Bis Ende Oktober werden mit AIDAstella ab Palma de Mallorca verschiedene 10- und 11-tägige Kreuzfahrten angeboten. Auf unterschiedlichen Routen können Gäste mit AIDAstella das westliche Mittelmeer erkunden. So stehen auch Besuche auf faszinierenden Inseln wie Sizilien und Ibiza auf dem Programm, genau wie spanische Häfen wie Valencia, Cartagena, Málaga und Sevilla.

Konzerte, Shows und Entspannung

Dazu erwartet Gäste an Bord ein vielfältiges Urlaubsprogramm von kulinarischen Highlights über mitreißendes Entertainment bis zum Wellnesspaket. Die Restaurants bieten Menüs aus aller Welt sowie ausgewählte regionale Köstlichkeiten. Im Theatrium erleben Gäste Konzerte, Shows, Gastkünstler und Lektoren in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre. Körper und Seele finden im Spa Ruhe und Entspannung.

Corona-Test inklusive

Alle Kreuzfahrten würden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt werden. Voraussetzung für die Reise sei ein negativer Corona-Test. Dieser sei im Reisepreis inkludiert. Beim Landgang würden Gäste die Gewissheit haben, dass ihre Gesundheit immer an erster Stelle steht. Dazu habe AIDA das Ausflugsprogramm in allen Bereichen auf das neue Gesundheits- und Sicherheitskonzept sowie die geltenden Vorschriften vor Ort angepasst. Die Landgänge würden ausschließlich im Rahmen geführter AIDA Ausflüge stattfinden, um die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen jederzeit gewährleisten zu können, so die Reederei in der Presseaussendung. Die AIDAstella Reisen sind ab 799 EUR pro Person inklusive Flug zum AIDA Vario Preis im buchbar. (red)