Das neue Grand Hotel Esztergom begeistert mit außergewöhnlichem Design

In malerischer Umgebung gelegen werden Gäste in einem modernen, anspruchsvollen Ambiente verwöhnt, die 126 elegant eingerichteten Zimmer und die 23 Luxus-Suiten mit atemberaubenden Panoramablick auf die Basilika von Esztergom verteilen sich auf vier Stockwerke und verströmen pure Wohlfühlatmosphäre.

Kein Zimmer wie das andere

In punkto Architektur ließen sich die Bauherren von den Wellen der Donau inspirieren, was der edlen Unterkunft ein ganz besonderes Design verleiht und dadurch kein Zimmer dem anderen gleicht. Der exklusive Spa-Bereich in der obersten Etage, der Erwachsenen vorbehalten ist, präsentiert sich mit einer Vielzahl an Wellnessanwendungen als perfekte Entspannungsoase nach einem ereignisreichen Tag.

Idealer Ort für Events

Für kulinarische Genüsse sorgt das Restaurant mit Show-Küche, in dem traditionelle ungarische Gerichte ebenso auf der Menükarte zu finden sind, wie internationale Spezialitäten, die auf der großzügigen Terrasse mit fantastischem Blick auf die bewaldete Umgebung genossen werden können. Für Firmenveranstaltungen und Incentives stehen unterschiedlich große Konferenz- und Tagungsräume zur Wahl, die das Grand Hotel Esztergom zu einem idealen Ort für Events jeglicher Art machen.

https://grandhotelesztergom.hu/