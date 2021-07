Katar: Tipps für die ganze Familie

Zwischen der Wüste Rub'al-Khali und dem azurblauen Wasser des Persischen Golfs bietet Katar unzählige Aktivitäten und Erlebnisangebote für die ganze Familie. Neben einer großen Auswahl an familienfreundlichen Hotels und Stränden verfügt Katar über spannende Museen und ausgefallene Freizeitparks sowie Indoor-Spielplätze.

Entspannung im Hotel

Von renommierten Spa-Resorts über private Strandvillen und Wasserpark-Hotels bis hin zu authentischen Boutique-Hotels in der Nähe des Souq Waqif – das 184 Hotels umfassende Portfolio Katars wird den Bedürfnissen der ganzen Familie gerecht. Das kürzlich eröffnete Hilton Salwa Beach Resort & Villas zum Beispiel bietet Entspannung für Eltern, während Abenteuer und Action auf die Kinder wartet. Die geräumigen und modernen Villen liegen am 3,5 km langen Privatstrand und sind alle mit einem privaten Pool und Garten ausgestattet. Sie bieten höchsten Komfort und für die Kleinen jede Menge Platz zum Toben. Im angrenzenden Desert Falls Water and Adventure Park sorgen mehr als 56 Rutschen und Fahrgeschäfte für Spaß.

Erkunden und Staunen

Wer mit neuem Wissen und bleibenden Eindrücken nach Hause zurückkehren möchte, besucht eines der vielen Museen und die historischen Stätten Katars. Die interaktiven Ausstellungen der Museen sind kinderfreundlich gestaltet und halten viele Mitmachmöglichkeiten bereit. Im Al Thuraya Planetarium im Katara Cultural Village lassen sich die Sterne bewundern und spannende Fakten über die Weiten des Universums erfahren. Das Museum der Illusionen in der Gate Mall zeigt, wie unser Verstand durch Illusionen ausgetrickst werden kann. Die bei Kindern auch sehr beliebten Themenparks befinden sich hauptsächlich in den Einkaufszentren Katars und bieten eine große Auswahl an unterschiedlichsten Aktivitäten. Von Eisbahnen und Arcade-Spielen bis hin zu Multiscreen-Kinos, aufregenden Fahrgeschäften, Karaoke und kinderfreundlichen Indoor-Spielbereichen – Kinderaugen werden leuchten.

Familien können den weltweit ersten Angry Birds World Park erkunden, der sich über 17.000 m² erstreckt. Für ein Winterwunderland sorgt der Snow Dunes Winterpark. KidzMondo Doha und Kidzania sind zwei Abenteuerparks, die Städte im Maßstab eines Kindes darstellen. Und schließlich können Familien, die ihr Abenteuer in einem Themenpark fortsetzen möchten, das Quest in Doha besuchen, das erst im Juli 2021 eröffnet wurde. Ein Indoor-Erlebnispark, der die Gäste durch drei Zeitzonen führt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mit mehr als 30 Fahrgeschäften und Attraktionen bietet Quest Adrenalinfahrten für alle Altersgruppen, von der höchsten Indoor-Achterbahn der Welt bis hin zu modernsten VR-Erlebnissen.

Weitere Informationen zu familienfreundlichen Hotels und Aktivitäten finden Sie hier. (red)