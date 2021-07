morePEP in Style: Geheime Reiseschätze

Die Sehnsucht nach den echten, den originalen Schauplätzen naturgeschaffener Schönheit ist gerade während der Pandemie noch grösser geworden. Die more.PEP Luxusliste weist heute den Weg zu vier Orten, an denen der Sonnenaufgang einen Hollywood-Event um Längen schlägt, wo Kräuter und Blumen besser riechen als jedes High-Class-Parfum. Locations, die ehrliche Küche servieren und an denen die kühle Brandung an Ihren Füßen Lebenskraft verleiht:

Toskana, Italien: COMO Castello Del Nero Eine Übernachtung im Estate Room kostet inklusive Frühstück ab 173 EUR pro Person, buchbar für max. 3 Nächte.

Mauritius: Sugar Beach Zwei Übernachtungen in einem Deluxe Room inklusive Halbpension kosten ab 239 EUR pro Person, Verlängerungsnächte online zubuchbar. All-Inclusive ist auf Anfrage verfügbar.

Dolomiten, Italien: Grand Hotel Savoia Cortina d'Ampezzo Drei Nächte in einem Collection Room sind pro Person ab 360 EUR inklusive Frühstück verfügbar (zahl 2, bleib 3 Nächte).

Thailand: Santiburi Koh Samui Drei Übernachtungen in der Duplex Suite inklusive Frühstück kosten 223 EUR pro Person. Gäste erhalten 25% auf individuelle Spabehandlungen oder auf Golf Green Fee

Und so funktioniert es

Voraussetzung für eine Buchung ist der Nachweis einer Tätigkeit im Tourismus. Das heißt, die Pep-Aktionen gelten nicht nur für Reisebüros und Veranstalter, sondern auch für MitarbeiterInnen in Reisestellen, bei Airlines, im MICE-Bereich oder für ReisejournalistInnen. Vor der Buchung ist eine Registrierung auf https://www.morepep.com/ verpflichtend.