Hahn Air: 15 neue Partner

“Die derzeitige Krise war natürlich für alle Fluggesellschaften ein Tiefschlag. Gleichzeitig ist dies aber eine einmalige Gelegenheit, die eigene Vertriebsstrategie zu analysieren und neu aufzustellen”, sagt Alexander Proschka, Executive Vice President Commercial von Hahn Air. “Über die nächsten Monate und das gesamte kommende Jahr können die Fluggesellschaften entscheidende Weichen stellen und diejenigen mit der besten Ausgangsposition werden die Gewinner des Aufschwungs sein. Mit unseren Lösungen können Fluggesellschaften ihren GDS-Vertrieb aufbauen oder erweitern und damit ihren Ticketverkauf weltweit optimieren.”

GDS-buchbar

Unter den neuen Partnern sind acht Interline-Abkommen. Die Flüge von Starlux Airlines (JX) aus Taiwan, Nordica (ND) aus Estland, Calm Air (MO) und PAL Airlines (PB) aus Kanada, Uganda National Airlines (UR), Viva Peru (VV) und Viva Colombia (VH) können damit auf dem insolvenzsicheren HR-169 Ticket ausgestellt werden. Außerdem schließt sich die niederländische Mobilitätsplattform Vipper (VG) dem Hahn Air Netzwerk an. Reisebüros können alle neuen Partner unter dem jeweiligen IATA-Code in den GDSs finden, auch in Märkten, in denen die Partner nicht dem lokalen Abrechnungssystem (BSP) angeschlossen sind.

Die drei folgenden Partner haben sich für das Produkt X1-Air von Hahn Air Technologies entschieden und sind daher unter dem Code X1 in den wichtigen GDSs zu finden: Flyadeal (F3) aus Saudi-Arabien, LIFT (GE) aus Südafrika und Sky High Aviation (DO) aus der Dominikanischen Republik.

Vier weitere Fluggesellschaften nutzen mehr als eine Hahn Air Lösung und werden damit zu dualen Partnern des Vertriebsspezialisten. Precision Air (PW) aus Tansania ergänzt das bestehende Interline-Abkommen um das Produkt H1-Air; Linea Aérea Amaszonas (Z8) aus Bolivien und Air Seychelles (HM) nutzen nun zusätzlich auch das Produkt X1-Air. Der neue Partner Air Leap (FL) aus Schweden unterschrieb gleich für zwei Hahn Air Lösungen, HR-169 und X1-Air, und ist damit unter dem eigenen FL Code in Amadeus auf dem Hahn Air Ticket ausstellbar, sowie unter dem X1 Code in allen wichtigen GDSs. (red)

HR -169 Partner:

Air Leap (FL), Schweden

Calm Air (MO), Kanada

Nordica (ND), Estland

PAL Airlines (PB), Kanada

Starlux Airlines (JX), Taiwan

Uganda National Airlines (UR), Uganda

Viva Colombia (VH), Kolumbien

Viva Peru (VV), Peru

Vipper (VG), Niederlande

H1-Air Partner:

Precision Air (PW), Tansania

X1-Air Partner: