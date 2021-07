Silversea Cruises: Chauffeurservice von Tür-zu-Tür

Der Transfer umfasst eine Strecke von bis zu 80 Kilometern zum örtlichen Flughafen oder zum Kreuzfahrtschiff. Dieser Service steht den Gästen für die Rückreise ebenfalls zur Verfügung. Die Chauffeuroption gilt für die gesamte Silversea-Luxusflotte bei Vollpreisbuchungen und wird auf Reisen ab dem 30. März 2022 verfügbar sein. Das Angebot schließt auch spezielle Kombinationstarife, Grand Voyages und komplette Weltkreuzfahrten mit ein. Chauffeurtransfers, deren Strecke mehr als 80 Kilometer beträgt, sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

Erwartungen übertreffen

„Wir freuen uns sehr, unseren Gästen auf allen Routen eine komplette und noch bequemere Tür-zu-Tür-Reise anbieten zu können und damit unser All-Inclusive-Angebot weiter auszubauen“, sagt Roberto Martinoli, President & CEO von Silversea. „Unsere Gäste genießen einen einzigartigen Komfort, während sie auf ihren Reisen mit Silversea Cruises die Welt entdecken. Den besten Service zu bieten, ist ein zentraler Wert unserer Marke. Mit der Einführung des Chauffeurservices von Blacklane gehen wir in diesem Bereich einen weiteren Schritt und ermöglichen den Gästen eine Reise, die beim Verlassen des Zuhauses beginnt und in dem Moment endet, im dem sie dort wieder ankommen. Damit zeigen wir einmal mehr, dass es immer unser Ziel ist, Erwartungen der Reisenden aufs Neue zu übertreffen." „Wir fühlen uns geehrt, einen neuen Standard im Ultra-Luxus-Kreuzfahrtsegment zu setzen", so Jens Wohltorf, Mitbegründer und CEO von Blacklane. „Mit unserem privaten Chauffeurservice sind die ersten und letzten Kilometer der Gäste nun Teil der Silversea-Reise – ein Fünf-Sterne-Erlebnis von Tür zu Tür.“ (red)