CzechTourism setzt auf oruvision

Sichtbarkeit ist die Grundvoraussetzung um wahrgenommen zu werden: Diesem Grundsatz folgt auch CzechTourism und setzt neben seinem Gwista-Auftritt ab sofort durch die Kooperation mit oruvision auch auf die Bildschirmen der Reisebüros. Während mit Gewista hohe Kontaktchancen z. B. in Haltestellenbereichen mit hoher Verweildauer generiert werden sollen, erreiche das Tourist Board mit oruvision zielgruppengerichtet Personen, die sich für Reisen interessieren, in einem idealen Umfeld mit Reisethemen und könne sich mit bewegten Bildern aufmerksamkeitsstark positionieren, wie Mahmut Orucoglu, Geschäftsführer von oruvision, erklärt. „Das ist Sichtbarkeit mit Zusatzbonus.“

Dr. Yvette Polasek, Direktorin von CzechTourism in Wien, erklärt, ihre Entscheidung zu der Partnerschaft: „Die Nähe zum Point of Sale macht oruvision als digitale Werbeplattform im öffentlichen Raum einzigartig. Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Kampagne ‚In Prag wie zu Hause‘ zusätzlich zu unserem Gewista-Auftritt in einem Umfeld zu positionieren, wo das Urlauberherz die dynamischen Bilder von Prag als Empfehlung wahrnimmt - in den Schaufenstern der Reisebüros.“

„Ein attraktives Urlaubsumfeld mit Bezug auf Reisen und maximale Flexibilität machen oruvision immer mehr zur idealen digitalen Werbeplattform für Interessierte, die ihre touristischen Leistungen im öffentlichen Raum platzieren wollen. Mich stimmt es zuversichtlich, dass sich oruvision mit den partnerschaftlichen Konditionen als Bestandsmedium in den Werbeportfolios seinen Platz in Zukunft noch mehr sichern wird“, freut sich Orucoglu über die Content-Partnerschaft mit CzechTourism. „Mit unserer Mission Digital Signage als Branchenlösung für Tourismus profitieren alle Beteiligten.“ (red)