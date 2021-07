NCL präsentiert neue "EMBARK- The Series"-Folge

Mit "All Hands on Deck" gewährt NCL den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen und zeigt wie Teammitglieder an Bord und an Land zusammenarbeiten, um sich auf die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten nach genau 500 Tagen Kreuzfahrtpause vorzubereiten.

Die Episode präsentiert dabei nicht nur technische Neuerungen wie die Entwicklung und Einführung von kontaktlosen Technologien, die den Einschiffungsprozess vereinfachen und einen sicheren Check-In ermöglichen, sondern auch weitere Angebote und Erlebnisse an Bord der NCL-Flotte, die das Urlaubserlebnis verbessern sollen.

Die Episode begleitet zudem Führungskräfte wie Frank Del Rio, President und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., und Harry Sommer, President und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line, bei ihrem Besuch der Norwegian Gem, um die anstehenden Renovierungsarbeiten am Schiff zu besprechen. Die Norwegian Gem wird das erste Schiff sein, das am 15. August 2021 vom neuen NCL-Terminal aus in See sticht.

"All Hands on Deck" ist ab Freitag, dem 30. Juli, auf Abruf auf www.ncl.com/embark verfügbar. Auch die ersten beiden Episoden von "EMBARK - The Series" sowie weitere Inhalte von „EMBARK with NCL“, in denen Mitarbeiter und Partner der Reederei einen persönlichen Einblick in ihre individuellen Geschichten mit NCL gewähren, sind dort zu finden. (red)