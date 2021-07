Hurtigruten startet neues Themen-Special

In den zwei neuen Webinaren erfahren Agents alles Wissenswerte über die Norwegen-Expeditionen mit dem erst kürzlich modernisierten Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup in der Saison 2022/23. Die Teilnehmer lernen dabei das Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup kennen, erfahren mehr über das Expeditionsprogramm, den Routenverlauf, inkludierte Leistungen sowie alle Neuigkeiten für die kommende Saison.

Webinare zu den „Norwegen-Expeditionen mit MS Otto Sverdrup“

Datum / Uhrzeit: 21. Juli 2021 / 10:00 – 11:00 Uhr

Anmeldung hier

Datum / Uhrzeit: 22. Juli 2021 / 13:00 – 14:00 Uhr

Anmeldung hier

Neue Hurtigruten Podcast-Episode

In der neuen Episode des Podcasts „12.5 Knoten – Auf Expedition mit Hurtigruten“ spricht Moderatorin Jacqueline Belle mit der deutschen Autorin und Auswanderin Silvia Furtwängler. Sie lebt seit mehr als 13 Jahren mit ihrer Familie in der entlegenen, norwegischen Hardangervidda. Hier bereitete sich schon Roald Amundsen auf seine Polar-Expedition vor und trainierte mit seinen Schlittenhunden; heute lebt und trainiert hier Silvia. Seit nun fast 40 Jahren widmet sie sich dort ihrer großen Leidenschaft - dem Schlittenhundesport.

In der siebten Folge des Podcast nimmt sie Hörerinnen und Hörer mit in ihren außergewöhnlichen Alltag in Norwegen und erzählt von ihren größten Abenteuern, was sie von ihren Huskys gelernt hat und wie sie sich als Outdoor-Guide bei Hurtigruten auf die Spuren des norwegischen Polarforschers Otto Sverdrup begibt.

Die Episode kann hier nachgehört werden: www.hurtigruten.de/podcast

Weitere Reiseinspirationen im digitalen Hurtigruten Magazin unter: www.hurtigruten.de/inspiration/magazine/ (red)