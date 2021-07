Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 28/29

Demonstrationsmarsch in Mali

Heute findet in der malischen Hauptstadt Bamako ein vom "Kollektiv zur Verteidigung des Militärs" organisierter Demonstrationsmarsch statt. Der Marsch startet am Place de la Liberté und zieht dann weiter zum Verteidigungsministerium. Im Zuge der Proteste ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Proteste gegen anhaltende Stromausfälle in Pakistan

Für heute haben auch die Bürgerinnen und Bürger in der pakistanischen Stadt Mansehra zu einer Demonstration wegen anhaltender Stromausfälle aufgerufen. Es ist geplant, die wichtige Verbindungsstraße nach Abottabad zu blockieren. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen ist zu rechnen.

Demonstration gegen den kamerunischen Präsidenten in Genf

Am morgigen Samstag, den 17.07., kommt es in Genf zu einer Demonstration gegen den kamerunischen Präsidenten Paul Biya. Der afrikanische Staatsmann ist am Wochenende selbst zum wiederholten Male im Genfer Hotel Intercontinental zu Gast – sein Volk verurteilt die luxuriösen und außergewöhnlichen teuren Reisen auf Kosten der Steuerzahler aufs Schärfste. Teilweise lenkt Biya die Geschicke seines Staates wochenlang von seinem Schweizer Zweitwohnsitz aus.

Proteste von Unterstützern der kubanischen Regierung in Mexiko-Stadt

Ebenfalls am Samstag rechnen die Behörden in Mexiko-Stadt mit einer Demonstration von Unterstützern der kubanischen Regierung – unter Umständen kann es zu lokalen Verkehrseinschränkungen kommen. In dem sozialistisch geprägten Karibikstaat Kuba gab es zuletzt erstmal seit 1994 Massenproteste gegen das Regime, um auf die Missstände im Land aufmerksam zu machen – die kommunistische Führung hält mit harter Hand dagegen.

Präsidentschaftswahlen in São Tomé und Príncipe

Am Sonntag, den 18.07., finden in São Tomé und Príncipe, einem kleinen Inselstaat vor der Westküste Afrikas, Präsidentschaftswahlen statt. Bereits im Vorfeld der Wahlen sowie nach Verkündung der Ergebnisse sind Demonstrationen möglich. Aufgrund dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Märtyrer-Tag in Myanmar

Am Montag, den 19.07., begehen die Menschen in Myanmar in Gedenken an die Ermordung von General Aung San und seinen Mitstreitern traditionell den Märtyrer-Tag. In der Vergangenheit kam es an dem Jahrestag bereits häufiger zu politisch motivierter Gewalt – in diesem Jahr gilt die Lage aufgrund der angespannten politischen Situation als besonders heikel. Daher ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und lokalen Verkehrseinschränkungen zu rechnen, Demonstrationen werden vor allem in der Stadt Rangun erwartet.

Proteste anlässlich der Verkündung der Wahlergebnisse in Peru

Kommenden Dienstag, den 20.07., werden in Peru voraussichtlich die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl bekanntgegeben. Laut Angaben örtlicher Behörden haben Anhänger beider Kandidaten bereits Lager in Lima errichtet, um "ihre Stimmen zu verteidigen". Es ist daher nicht auszuschließen, dass es im Rahmen der Ergebnisverkündung zu gewaltsamen Protesten kommt.

