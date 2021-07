flydubai: Nonstop nach Dubai

Viel Arbeit und lange Verhandlungen liegen hinter dem Team des Salzburger Flughafens, gestern um 21.40 Uhr landete die erste flydubai Maschine (Boeing 737 MAX) der künftigen Ganzjahresverbindung nach Dubai in Salzburg, mit mehr als 140 Passagieren.

"Es ist geschafft! Die Verhandlungen rund um diese Strecke waren sehr komplex und langwierig, aber schlussendlich doch von Erfolg gekrönt. Es ist ein ganz besonderes Ereignis für unseren Flughafen, denn mit dieser Verbindung nach Dubai eröffnen sich eine Fülle an neuen Weiterflugmöglichkeiten in die ganze Welt. Die Codeshare-Verbindung in den Emirates-HUB Dubai schafft für den Flughafen Salzburg ganz neue Perspektiven. Wir haben – neben den drei bereits vertretenen Airline-Allianzen Star Alliance, One World und Skyteam nun quasi eine „4. Allianz“ dazubekommen. Damit bieten wir Fluggästen die Möglichkeit, Destinationen im flydubai- und Emirates-Netz auf der ganzen Welt rasch und bequem zu erreichen", freut sich Flughafenprokurist Christopher Losmann.

Ein Rückblick

Schon Anfang 2019 wurde erstmals eine Direktverbindung von Salzburg nach Dubai zur Diskussion gebracht. Trotz den erst zu verhandelnden Verkehrsrechten und den erschwerten Rahmenbedingungen in der Luftfahrt rund um die Corona-Pandemie wurde das Ziel, von Salzburg in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fliegen, mit aller Kraft weiterverfolgt. In den vergangenen Wochen war die österreichische Einreiseverordnung die letzte Hürde, die genommen werden konnte, denn durch die Anpassung der Richtlinie steht einer quarantänefreien Einreise für bereits gegen Covid-19 geimpften Personen nichts mehr im Wege. Regionalflughäfen leben nicht vom Massenverkehr, sondern von sinnvollen Flugverbindungen und insbesondere der Anbindungen an internationale Drehkreuze. (red)