Hitreise: Ab Klagenfurt nach Gran Canaria

Der Kärntner Reiseveranstalter Hitreise bietet die direkten Abflüge jeweils am 19. und 26. Oktober 2021, sowie am 2. November 2021 an. Geflogen wird zu den drei Terminen immer dienstags mit einer Boeing 737 der Smartwings.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem wichtigen Partner Hitreise nach langer Pause erstmals wieder Direktflüge von Klagenfurt nach Las Palmas/Gran Canaria anbieten können. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen vom Airport Klagenfurt ist sehr groß und wir freuen auf die weitere sehr gute Zusammenarbeit mit Hitreise, um noch mehr spannende Reiseziele direkt ab Klagenfurt anbieten zu können.“, so Maximilian Wildt, Leitung Vertrieb Airport Klagenfurt.