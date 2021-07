MSC: Freizeit- und Entertainment-Programm der MSC Seashore

Das kommende Flaggschiff von MSC Kreuzfahrten, die MSC Seashore, verspricht ein neues und abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot: Von französischem Retro-Chic bis hin zu elegantem Space-Age-Stil tauchen die Unterhaltungsorte auf der MSC Seashore die Gäste in eine Reihe von aufregend unterschiedlichen Universen ein, gefüllt mit der neuesten Technologie für einige fantastische Erlebnisse.

An Bord der MSC Seashore wird den Gästen von MSC Cruises auch ein erweitertes Freizeitangebot zur Verfügung stehen: 65% der öffentlichen Bereiche wurden komplett neu gestaltet und das Schiff verfügt über 13.000m² Außenflächen, um den Gästen das Meer noch näher zu bringen. Mit einer neu gestalteten Shopping-Area, actiongeladenen Unterhaltungseinrichtungen, einem noch größeren Kasino sowie zahlreichen Pools und entspannenden Whirlpools bietet das Schiff seinen Gästen noch mehr Möglichkeiten, den Urlaub zu genießen.

Entertainment-Highlights für erwachsene Gäste

Aber nicht nur die Kinder, auch die erwachsenen Gäste kommen bei MSC Cruises voll auf ihre Kosten. Dafür sorgt nicht zuletzt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit einer großen Auswahl an Aktivitäten, Spielen, Veranstaltungen bis hin zu Live-Musik auf dem ganzen Schiff und groß angelegten Theatershows. Mit 16 Stunden täglicher Unterhaltung und über 300 Angeboten, ist für Gäste jeden Alters etwas dabei.

Das gesamte Unterhaltungsprogramm von MSC Cruises sind Eigenproduktionen und -entwicklungen, um sich größtmögliche Freiheit in der Umsetzung zu bewahren und den Gästen etwas Besonderes zu bieten.

Zu den Highlights an Bord der MSC Seashore zählen:

Das „Le Cabaret Rouge“: eine Lounge am Heck des Schiffes, die von den französischen Cabaret-Lounges der 1920er Jahre inspiriert wurde.

New York City Stil: Die MSC Seashore wurde nicht nur entworfen, um den Gästen das Meer näher zu bringen, sondern ist auch eine Hommage an New York City, das als Reiseziel den Entdeckergeist und die kulturellen Erlebnisse repräsentiert. So sind die Designmerkmale, die öffentlichen Bereiche und die Namen der Veranstaltungsorte von der US-Metropole inspiriert.

Neue Theatershows: An jedem Abend der Kreuzfahrt finden im Madison Theater vier neue Theaterproduktionen statt, mit drei Aufführungen pro Abend, einschließlich Live-Musik und aufwendiger Kostüme.

Weitere Freizeiteinrichtungen:

Neu gestaltete Shopping Area im Stil einer Mall

Erweitertes Kasino: 1.135 m² auf Deck 7 gelegen - 182 Spielautomaten, 12 Tischen und der neuesten Spieltechnologie

Unterhaltungsangebote für alle Altersgruppen darunter: ein Rennsimulator, ein XD-Kino & Run the River – der ultimative Rafting-Simulator

Abkühlung: Die MSC Seashore verfügt über insgesamt sechs Pools, darunter der atemberaubende Heckpool der zu einem Infinity-Pool umgestaltet wurde

Spa: mit 2.300 m² ist das MSC Aurea Spa eine Oase der Entspannung, ausgestattet mit neuen und verbesserten Annehmlichkeiten und einem herrlichen Blick auf das Meer

(red)