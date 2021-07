Paysafe: neues Absicherungsmodell für Reisebranche

Mit dieser neuen Lösung müssen Reiseveranstalter und Unternehmen in der Tourismusbranche ihrem Transaktionsabwickler (Acquirer) keine finanzielle Absicherung in bar mehr zur Verfügung stellen, wenn sie Zahlungen von ihren Kunden erhalten. Diese Absicherung war bis jetzt nötig, um das Risiko von nicht erbrachten Dienstleistungen abzusichern, dies hat in der Vergangenheit öfters zu Problemen bis hin zu Liquiditätsproblemen touristischer Unternehmen geführt. Stattdessen werden die Zahlungen von Kunden jetzt von einer dritten Partei gehalten und sofort und in voller Höhe an das Reiseunternehmen freigegeben, wenn die zwischen dem Unternehmen und Paysafe vereinbarten Bedingungen erfüllt sind.

20 Jahre Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft

Paysafe besitzt große Erfahrung und Expertise in der Reisebranche, und hat dieses spezielle Absicherungsmodell entwickelt, um neue Möglichkeiten für das Risikomanagement bereitzustellen. Von dieser Lösung profitieren sowohl Unternehmen in der Tourismus-Branche wie auch deren Acquirer. Paysafe hat die Lösung gemeinsam mit Partnern entwickelt, die auf Treuhandlösungen in der Reisebranche spezialisiert sind. Die Lösung basiert auf der Bezahltechnologie von Paysafe, und durch die moderne Datenverwaltung können Zahlungen sehr schnell an Händler freigegeben werden. Das herkömmliche, auf Sicherheiten basierende Risikomanagement für die Tourismusbranche war demnach nicht mehr zeitgemäß – dies gilt besonders seit der COVID-19-Krise und den großen Herausforderungen für die Branche im letzten Jahr. Die neue Lösung ist dagegen flexibel und skalierbar, und deshalb für eine Branche optimal geeignet, die sich gerade in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Paysafe hat die neue Lösung zuerst für ausgewählte europäische Partner in Europa eingeführt und umfassend getestet.

„Die Reisebranche ist besonders stark von COVID-19 betroffen. Deshalb hatten viele Unternehmen Probleme, während der Pandemie einen Zahlungspartner zu akzeptablen Bedingungen zu finden. Viele Acquirer wollten das hohe Risiko in dieser Branche nicht übernehmen. Paysafe besitzt große Erfahrung in der Tourismusbranche und hat deshalb seine Absicherungslösung weiterentwickelt. So können wir noch umfassender mit unseren Partnern zusammenarbeiten – und zwar auf eine Weise, die für beide Parteien vorteilhaft ist. Das Modell hat sich selbst in einer so außergewöhnlichen Situation wie Covid-19 bewährt, und ist somit bestens geeignet, die Branche auch in der aktuellen Erholungsphase langfristig zu unterstützen“, erklärt Paulette Rowe, CEO für Integrated & Ecommerce Solutions bei Paysafe.

Die Absicherungslösung von Paysafe ist auch für Verbraucher von Vorteil, da sie umfassend geschützt sind, falls bezahlte Dienstleistungen nicht erbracht werden. Und das Vertrauen der Verbraucher ist ein entscheidender Faktor, damit sich die Reisebranche möglichst schnell wieder erholt“, fügt Rowe hinzu. Weitere Informationen sind hier zu finden, Details zu diesem Thema finden Sie auch in einem neuen Whitepaper von Paysafe.