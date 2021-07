ISO: Neues Gutschein-Modul

Die Gutscheine können mit individuellem Code generiert werden und als Geschenk ausgestellt werden oder für Rabattaktionen verwendet werden. Auch im Falle einer stornierten Leistung kann der Kunde den Gegenwert in Form eines Gutscheins erhalten anstelle einer monetären Gutschrift.

Individueller Gutschein als Geschenk

Gerade in Zeiten mit ständig wechselnden Reiseregularien ist es als Reiseanbieter wichtig, flexibel zu bleiben. Für derartige Situationen ist ein Gutschein das ideale Produkt. Gutscheine können mit individuellem Code und Wert generiert werden. 100, 500 oder 1.000 EUR - der Betrag ist beliebig auswählbar. Der ISO-Algorithmus generiert auf Wunsch so viele Gutscheine wie benötigt wird. Zudem lassen sich die Gutscheine zeitlich begrenzen und können auf bestimmte Produktkategorien eingeschränkt werden. Ein weiterer Vorteil: Nur etwa 50% der Gutscheine werden auch eingelöst.

Gutschein mit Rabatt

Diese Option eignet sich dazu Bestandskunden zu reaktivieren oder gezielte Werbung in neuen und klassischen Vertriebskanälen zu machen. So können Schaltungen in Zeitschriften oder auf Webseiten mit einem selbst definierten Code versehen werden, die Kunden dann buchen. Über den jeweiligen Code wird automatisch der Werbenachlass gewährt und es lässt sich eine entsprechende Erfolgsanalyse über beispielsweise ISO Dashboards erstellen.

Gutschein für stornierte Leistungen

Anstatt des Stornobetrages werden mit der Ausstellung des Gutscheins flexiblere Umbuchungsbedingungen gewährt: Kunden suchen in aktuellen Zeiten mehr Sicherheit für die gebuchte Reise bzw. für das ausgegebene Geld. Wenn im Falle eines Stornos ein Gutschein ausgestellt wird, anstatt einer Geldrückzahlung, übernimmt das System von ISO automatisch die Abstimmung aller Daten mit der Finanzbuchhaltung.

Rabatt für spezielle Premiumkunden (oder Premiumrabatt-Gutscheine)

ISO-Kunden können ihr eigenes Premiumprogramm für einen ausgewählten Kundenkreis starten und über diesen Vertriebskanal neue Stammkunden generieren bzw. bestehende weiter ausbauen. Durch Eingabe des Codes werden dem Premium- und VIP-Kunden automatisch immer z.B. 20% vom regulären Preis abgezogen. (red)