Teneriffa: 10 Tipps speziell für Familien

Aktivitäten in der Natur – Strände und Naturpools – Zoos und Freizeitparks – Sternenbeobachtung und zertifizierte Walbeobachtungstouren – Unterkünfte für jedes Budget und jeden Geschmack – historische Städte und regionale Küche – Feste und Traditionen – spannende Museen für Groß und Klein – wir haben die besten Gründe hervorgestellt, warum der nächste Familienurlaub unbedingt auf Teneriffa stattfinden sollte:

Eine Insel für Naturliebhaber

Die Insel verfügt über 43 Naturschutzgebiete, die mit 48 Prozent etwa die Hälfte der Inselfläche ausmachen. Besonders der von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannte Teide Nationalpark sticht mit dem höchsten Berg Spaniens, den Teide (3.718m) hervor. Sehenswert sind auch der Teno Naturpark mit seiner zerklüfteten Landschaft und der Anaga Naturpark, bewachsen von einem riesigen Lorbeerwald, ein Relikt aus der Tertiärzeit. Das im Nordosten der Insel gelegene Anaga-Massiv wurde als Biosphärenreservat ausgezeichnet. Das Gebiet weist mit 1.900 Arten eine besonders große Vielfalt an Reptilien, Vögeln, Fischen und wirbellosen Tieren auf. Insgesamt überzeugt die Insel mit über 1.500 Kilometern Wanderwegen oder den steilen Klippen von Los Gigantes, die bis zu 600 Meter hoch aus dem Meer ragen. Mit den zahlreichen Sportangeboten von Tenerife No Limits lässt sich die Natur der ganzen Insel genießen. Mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 23°C herrscht auf der Insel ein perfektes Klima für Aktivitäten jeder Art.

Strände und Naturpools

Mehrere Strände und Küstenabschnitte des Archipels dürfen sich mit der „Blauen Flagge“ schmücken. Das Ökolabel wird jährlich vergeben und gibt Aufschluss über Wasserqualität, Umweltmanagement, Umweltbildung sowie Dienstleistungsgüte. Doch Teneriffa überzeugt nicht nur mit seiner vielseitigen Auswahl an Stränden. Auch die Naturbecken, die durch erstarrte Lava entstanden sind, sind definitiv einen Badebesuch wert. Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber jeden Alters können sich am kühlen Nass erfreuen und beobachten, wie die Wellen an der Gesteinswand brechen. Aufgrund seiner guten Wasserqualität ist der natürliche Pool Punta del Hidalgo an der Küste von San Cristóbal de La Laguna mit der blauen Flagge zertifiziert, weshalb sich das Baden im glasklaren Wasser für die ganze Familie besonders gut eignet. Und die Felsformationen des Naturbeckens El Caletón in Garachico ziehen sowohl Einheimische als auch Touristinnen und Touristen an. Je nach Becken findet man unterschiedliche Wassertemperaturen und Wellengang vor.

Zoos und Freizeitparks

Der wohl bekannteste Park der Ferieninsel ist der Loro Parque, welcher mehrfach auf Platz 1 der „zehn besten Zoos der Welt“ gewählt wurde. Neben seiner großen Artenvielfalt und Tieraufzuchtstationen auch wegen des Orchideengartens, Unterwassergartens und des Thaidorfs sehr beliebt. Artenschutz hat eine hohe Priorität für den Loro Parque, weswegen er auch Aufmerksamkeit hierfür generiert. Hier kann die Tierwelt auch den ganz Kleinen verständlich nähergebracht werden, die mehr als 10.000 exotischen, vom Aussterben bedrohten Tiere, die über 500 Arten und Unterarten begeistern jedoch Groß und Klein. Ein weiterer Familienhit ist der Siam Park, in diesem riesigen Aqua-Erlebnis-Park kommen alle Wasserratten auf ihre Kosten. Adrenalin-Junkies finden ihre Herausforderung im Tower of Power, dessen Rutsche fast senkrecht aus 28 Metern Höhe abfällt. Die 240 Meter lange Wasserachterbahn Singha ist etwas für Furchtlose, auch auf die Kleinen warten viele Attraktionen oder ein Strand mit Wellenbad. Der Erlebnispark Forestal Park in Las Lagunetas hält akrobatische Herausforderungen mit 90 abwechslungsreichen Parcours inmitten hoher Baumkronen des Teno-Gebirges bereit. Weitere Highlights sind der Las Águilas Jungle Park, das Aqualand Costa Adeje, der Karting Club Tenerife sowie die Pyramiden von Güímar.

In die Sterne gucken

Teneriffa ist einer der weltweit besten Orte für Sternbeobachtung, denn der Nachthimmel über der größten Kanareninsel ist weit weg von den Metropolen Europas und besonders klar. Optimale Bedingungen zum Betrachten der leuchtenden Himmelskörper bieten sich insbesondere in der Umgebung des El Teide-Nationalparks, in dem auch astronomische Einrichtungen öffentlich genutzt werden können. Für alle, die an Astronomie interessiert sind, gibt es auf Teneriffa diverse Aussichtspunkte, um unendliche Galaxien zu entdecken, beispielsweise in der Umgebung des Paradors im Teide Nationalpark. Auf der Route zu den Planeten und Sternen sowie dem Rundgang durch den Nationalpark warten insgesamt sieben weitere Aussichtspunkte auf Sternenbeobachter. Den Weg weisen zahlreiche im Park angebrachte Tafeln, die ausführlich über diese besondere Verbindung zwischen Himmel und Teide informieren. Wer die Sterne über Teneriffa nicht auf eigene Faust erforschen möchte, kann sich einer geführten Tour im Observatorium des Teide anschließen oder mit Volcano Life Experience den Sonnenuntergang und Sternenhimmel hoch oben auf dem Pico de Teide mit Blick auf die Nachbarinsel La Gomera genießen.

Wale beobachten

Die wärmende Sonne, die Meeresbrise und die wogenden Wellen geben Ihnen das Gefühl der absoluten Entspannung. Plötzlich stoppt das Boot, alle nehmen ihren Fotoapparat zur Hand, positionieren sich am Bootsrand und beobachten aufmerksam das Wasser: Eine Delfin- und Walbeobachtungs-Tour bringt garantiert die Augen der ganzen Familie zum Strahlen! Da eine Kolonie mit etwa 400 Grindwalen in den Gewässern etwa 5 Kilometer vor der Südküste Teneriffas heimisch ist, lassen sich die freischwimmenden Wale besonders gut vom Boot aus beobachten. Der Meeresstreifen Teno-Rasca ist seit Anfang des Jahres eines von weltweit drei zertifizierten Walschutzgebieten und auch einige Unternehmen haben sich der Qualitätscharta verpflichtet, sodass Interessierte sich den beeindruckenden Tieren auf eine respektvolle Art und Weise nähern können.

Flanieren und spanische Lebensart inhalieren

Die Altstadt von La Lagunawurde beispielsweise zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt, das pittoreske La Orotava trumpft mit einem alten Stadtkern, Kopfsteinpflaster-Straßen und berühmten Holbalkonen auf, die Inselhauptstadt Santa Cruz de Tenerife liegt nah am Meer und beherbergt eine Vielzahl an historischen Gebäuden sowie den wichtigen Industriehafen. Ein Marktbesuch in Santa Cruz, ein Bummel durch die schattigen Straßen La Lagunas oder ein Besuch des Botanischen Gartens in Puerto de la Cruz – die Städte Teneriffas ist spannend für die ganze Familie.

Außergewöhnliche Kulinarik

In den vergangenen Jahren hat sich auf Teneriffa eine lebendige, kreative Küche mit regionalen Produkten entwickelt, die traditionelle Rezepte neu interpretiert. Da zu den Basics unter anderem Fisch und Fleisch, die berühmten „papas arrugadas“ (Runzelkartoffeln), Käse, tropische Früchte und Konditoreiwaren zählen, ist sicher, dass jedes Familienmitglied hier nach seinem Geschmack satt wird. Wer gerne die lokale Küche probieren möchte, wird mit der roten oder grünen Mojo-Soße (bestehend aus Paprikapulver oder Chili und frischem Koriander), dem „Puchero Canario“ (Eintopf aus verschiedenem Gemüse und Fleisch), „Gofio“ (bestehend aus geröstetem, gemahlenem Getreide) sowie Käse aus Ziegenmilch verwöhnt. Auch für die kanarische Banane ist Teneriffa bekannt – die einzige Banane der Welt, die das Siegel der geschützten geographischen Angabe (g.g.A.) trägt. Zahlreiche Restaurants, typisch spanische Bodegas sowie traditionelle Guachinches warten darauf, Gäste zu verwöhnen und sind sehr kinder- und familienfreundlich.

Unterkünfte für jeden Geschmack

Teneriffa bietet ein außergewöhnlich breites Spektrum an Unterkünften: So finden sich Hotels aller Kategorien mit Familienzimmern und Kinderclubs überall auf der Insel. Ländliche Unterkünfte eignen sich besonders für Familien mit bis zu sechs Personen und sind ein schönes und günstiges Zuhause auf Zeit. In gemütlichen Apartments kommen besonders junge Familien zur Ruhe, und unter dem Motto „Mi casa es su casa“ werden Familien in heimeligen Pensionen empfangen. Wer lieber ganz für sich ist, kann aus einer von vielen Ferienwohnungen oder -häusern wählen. Wem das Thema Nachhaltigkeit auch im Urlaub wichtig ist, der könnte sich für eines der außergewöhnlichen bioklimatischen Häuser entscheiden. Kurz: Auf Teneriffa gibt es für jede Familie genau die richtige Unterkunft, die den jeweiligen individuellen Ansprüchen entspricht und in den jeweiligen Budgetrahmen passt.

Kunst, Kultur und Events

Das Museum Museo de Naturaleza y Arqueologia in Santa Cruz de Tenerife lehrt über die Entstehungsgeschichte und Ureinwohner Teneriffas, die ausgestellten Mumien sind besonders sehenswert. Mit einem unvergleichlichen Geschmack und seiner langen Tradition, trägt der Honig eine wichtige Bedeutung für Teneriffa, dazu gibt es im Besucherzentrum Casa de la Miel zu erfahren, probieren inklusive. Fast jeden Tag im Jahr wird auf Teneriffa ein Fest gefeiert. Unter den vielen sind die Wallfahrten von Tegueste und La Laguna zu nennen. Zu den Bailes de Magos kleiden sich die Inselbewohnerinnen und Inselbewohner in ihren typischen Trachten und feiern ausgelassen mit traditioneller Musik und typischen Speisen. Ebenso originell und spektakulär ist das Fronleichnamsfest in La Orotava. Dort werden zur Feier die wichtigsten Straßen mit Teppichen aus Blumen und buntem Sand vom Teide-Vulkan geschmückt. Das lebendige Teneriffa überzeugt gleichzeitig durch Musikfestivals und Konzerte aller Stilrichtungen. Eólica, Aguaviva oder das Festival Internacional de Música de Canarias sind nur einige von ihnen.