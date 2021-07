Hurtigruten stärkt Präsenz im österreichischen Markt

Die Nachfrage nach nachhaltigen Expeditionsreisen und Postschiffreisen wächst – auch unter österreichischen Reisenden. Um dem wachsenden Interesse erfolgreich zu begegnen, stärkt Hurtigruten seine Präsenz in Österreich und die Unterstützung für Agenturen. Künftig können Reisebüros in Österreich direkt mit Hurtigruten einen Agenturvertrag abschließen.

„Wir sehen die hohe Bekanntheit von Hurtigruten in Österreich als sehr gutes Fundament für weitere Partnerschaften und neues Wachstum. Ich sehe großes Potential und freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren bestehenden und neuen Agentur-Partnern,“ so Bert Freter, Bereichsleiter Vertrieb bei Hurtigruten.

Service-Team für persönliche Betreuung

Um dem Interesse und den Anfragen gerecht zu werden, beantwortet ab jetzt ein mehrköpfiges Team Reservierungsanfragen aus Österreich direkt aus der Hurtigruten Reservierungszentrale.

„Ich freue mich, dass uns ein deutschsprachiges Team in der Reservierungszentrale unterstützt und für Fragen und Buchungen der Agenturen zur Verfügung steht,“ ergänzt Freter.

Reisebüros in Österreich können ab sofort über die neu eingerichtete Email-Adresse at.info@hurtigruten.com Buchungsanfragen stellen. Für die Anfrage und Buchung von Gruppen-Kontingenten wurde die Adresse at.groups@hurtigruten.com eingerichtet. Telefonisch erreichen Expedienten die Reservierungszentrale unter +49 40 301 87 470.

Web-Seminare im Juli

Zusätzlich bietet das Vertriebsteam Ende Juli neue Web-Seminare zur original Hurtigruten Postschiffreise und den Norwegen Expeditionen ab Hamburg an.

Hurtigruten – Das Original: „Die klassische Postschiffroute“

Für die Norwegen Saison 2022/23 bietet das Hurtigruten Vertriebsteam ein Web-Seminar mit Schwerpunkt auf der traditionellen Postschiffreise an der norwegischen Küste an.

Datum: Mittwoch, 28. Juli 2021

Uhrzeit: ab 10:00 Uhr (Dauer ca. 60 Minuten)

Anmeldung hier

Hurtigruten Expeditions: „Norwegen-Expeditionen mit MS Otto Sverdrup ab/bis Hamburg“

Alles Wissenswerte über die Norwegen-Expeditionen mit MS Otto Sverdrup direkt ab/bis Hafen Hamburg in der Saison 2022/23 erfahren Expedienten in zwei Web-Seminaren am 21. Juli oder 22. Juli.

Datum: Mittwoch, 21. Juli 2021

Uhrzeit: ab 10 Uhr (Dauer ca. 60 Minuten).

Anmeldung hier

Datum: Donnerstag, 22. Juli 2021

Uhrzeit: ab 13 Uhr (Dauer ca. 60 Minuten).

Anmeldung hier

