Nur offizielle Grenzübergänge bei Kroatien-Rückreise nutzen

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Berichten über Kroatien-Urlauber, die auf der Rückreise nach Österreich inoffizielle Ausweichrouten und in Folgen für den internationalen Verkehr nicht zugelassene Grenzübergänge nach Slowenien nutzten. In den Medien war von erheblichen Strafen zu lesen, die diese Urlauber zu zahlen hatten. Geld, das sie sich auf dem offiziellen Weg gespart hätten.

Folgende Liste führt sämtliche von Slowenien als internationale Grenzübergänge definierte Stationen an, die EU Bürger und Bürger des Europäischen Wirtschaftsraums nutzen dürfen:

Jelovice Bregana Naselje Harmica Mihanović Dol Miljana Hum na Sutli Otok Virje Bukovje

Im Anhang finden Sie darüber hinaus eine Übersicht der aktuell geltenden Einreisebestimmungen für Kroatien.