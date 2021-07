Neustart der Hurtigruten Expeditionen

Ab August ist der Neustart der ganzjährigen Expeditions-Seereisen von Hamburg zu den norwegischen Fjorden mit der modernisierten MS Otto Sverdrup, ab September die Wiederaufnahme weiterer Expeditions-Seereisen zu weltweiten Destinationen geplant.

„Wir alle können es nach über einem Jahr Pause kaum erwarten, wieder ein Gefühl von Normalität zu spüren und zu neuen Entdeckungsreisen aufzubrechen. Wir freuen uns sehr, dass dieser Zeitpunkt nun in greifbare Nähe rückt. Die jüngsten positiven Entwicklungen mit der Öffnung der norwegischen Grenzen unter Berücksichtigung der Gesundheit und Sicherheit von Reisenden und Einheimischen, begrüßen wir sehr. Der lang erwartete Schritt wird das internationale Reisen in diesem Sommer deutlich vereinfachen“, sagt Asta Lassesen, CEO von Hurtigruten Expeditions.

Anker lichten und Richtung Nordkap

Die 15-tägigen Norwegen-Expeditionen vereinen das Beste der traditionellen Postschiffroute mit neuen Attraktionen entlang der norwegischen Küste. Die speziell auf die Jahreszeiten abgestimmten Routen lassen die Gäste in das Leben und die Natur an Norwegens Küste eintauchen. Ziel und Wendepunkt der Expeditionen ist der nördlichste Punkt Europas, das Nordkap. Das moderne Expeditionsschiffbefindet sich aktuell in der Werft und wird mit einem Hybrid-Antrieb ausgestattet, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. MS Otto Sverdrup wird zudem mit einer Kombination aus Biodiesel und normalem Diesel betrieben, was den Ausstoß von Emissionen noch weiter reduziert. Der zertifizierte Biokraftstoff wird aus Abfall erzeugt und enthält kein Palmöl, so dass die Herstellung keine negativen Auswirkungen auf die Regenwälder hat. Alle Informationen zu den Norwegen Expeditionen ab/bis Hamburg sind HIER verfügbar.

Weltweiter Neustart

Neben der Wiederaufnahme der Reisen ab Hamburg, plant Hurtigruten den Betrieb so bald wie möglich mit folgenden Schiffen und Abfahrten wieder aufzunehmen:

Buchen ohne Risiko

Um Flexibilität zu gewährleisten, hat Hurtigruten seine Umbuchungs- und Stornierungsrichtlinien für seine Gäste angepasst. Seereisen können nun kostenlos von 2021 auf einen späteren Zeitpunkt im gleichen Jahr oder auf eine Reise im Jahr 2022 umgebucht werden. Auch die Rückerstattung im Falle einer Stornierung hat Hurtigruten für seine Gäste vereinfacht.

Gesundheit und Sicherheit

An erster Stelle steht weiterhin die Gesundheit und Sicherheit der Gäste, der Besatzung und der Gemeinden, die Hurtigruten besucht. Im vergangenen Jahr hat Hurtigruten unablässig mit Experten, Behörden, Organisationen und weiten Teilen der Branche an der sicheren Wiederaufnahme von Expeditions-Seereisen gearbeitet. Angesichts der sich ständig ändernden Lage passt die Reederei die Maßnahmen kontinuierlich an die aktuelle Situation an. Um wieder sicher zu starten, bittet Hurtigruten alle Gäste der Expeditions-Seereisen für 2021 um einen Nachweis Ihrer vollständigen Impfung. Weitere Informationen zu den aktualisierten Sicherheitsmaßnahmen finden Sie HIER. (red)