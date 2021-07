Allianz Travel: Fokus auf Beratung und einfache Buchbarkeit

So habe man wichtige Leistungen rund um COVID-19 in die Reiseschutzprodukte inkludiert, Deckung bei Epidemien und Pandemien seit Sommer 2020 fix in den Versicherungsbedingungen verankert und arbeite intensiv an einem komplett neuen Reiseschutz-Modell, das sich an neuen KundInnenbedürfnissen und Reisetrends orientiere und bald präsentiert werden soll. In der Zwischenzeit gebe es zwei neue Komplettschutzpakete sowie jede Menge persönliche Beratung und Unterstützung beim Verkauf vom Allianz Travel Team, schreibt die Reiseversicherung in einer Aussendung.

Zusätzlicher Komplettschutz mit Covid-Cover

Reisen und die damit verbundenen Sicherheitsanforderungen haben sich stark verändert, womit auch der Beratungsaufwand gestiegen ist. Das Allianz Travel Team setze daher weiterhin auf konsequente Beratung und tatkräftige Unterstützung ihrer Partner und erweitere nebenbei das bestehende Portfolio um neue Möglichkeiten. „Wir freuen uns sehr, dass Reisen endlich wieder möglich ist, und die Nachfrage so hoch ist. Ganz besonders freut uns, dass wir nicht mehr nur virtuell, sondern endlich auch wieder im Außendienst mit direktem vor Ort Service unsere Partner unterstützen können“, erklärt Stefan Kölliker, Allianz Travel Vertriebsleiter für Österreich und Südtirol.

Individuelle Beratung

„Auch wenn die Liste der Länder mit aufrechter Reisewarnung kürzer geworden ist, bieten wir nach wie vor für Länder mit COVID-19 bedingter Reisewarnung spezielle Versicherungspakete inkl. Deckung medizinischer Kosten in Zusammenhang mit COVID-19 an“, so Kölliker weiter. Das COVID-19 Zusatzpaket kann weiterhin als Add On zu bereits bestehenden sowie neu abgeschlossenen Polizzen über das Allianz Travel Service Center abgeschlossen werden. Zusätzlich sind seit Juni zwei neue Komplettpakete inklusive der COVID-19 Leistungen über AgentMax buchbar, nämlich das Paket „Reiseschutz Classic Covid plus“ sowie das Paket „Reiseschutz mit Storno Classic Covid plus“. „Damit wollen wir unseren Kundinnen und Kunden maximale Sicherheit bieten“, so Kölliker. Für individuelle Beratung und Schulungen stehe das Allianz Travel Team unter folgenden Kontaktdaten bereit und freue sich auf den persönlichen Austausch.

Das Allianz Travel-Vertriebsteam