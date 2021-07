FTI nimmt Israel neu ins Portfolio auf

Für den Neustart des Tourismus 2021 hat der Reiseveranstalter sein Portfolio um die Trenddestination erweitert, die mit einem großen Hotel-, Rundreise- und Ausflugsportfolio vertreten ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Jerusalem und Tel Aviv, die sich ideal auch in der Kombination bereisen lassen. Für Entspannungssuchende und Genießer setzt FTI einen Schwerpunkt am Toten Meer. Wasserspaß und Abwechslung, gerade für Familien, garantiert ein Urlaub am Roten Meer. Vom Badeort En Bokek, der legendären Wüstenfestung Massada, beide am Toten Meer, oder dem Red Canyon und Eilat am Roten Meer ist für eine attraktive Mischung aus Kultur, Landschaft und Wellness gesorgt. Insgesamt bietet der Veranstalter Israel-Reisenden über 30 Hotels, ausgewählte Rundreisen und Ausflüge von Jerusalem über Tel Aviv bis ans Tote Meer an.

Israel sieht sich gut vorbereitet

Während des Reisestopps habe Israel die Zeit genutzt, um sich auf die von Gästen aus aller Welt vorzubereiten: So sei die Infrastruktur zukunftsweisend ausgebaut worden; Naturparks und Stätten, die von vielen Touristen und Pilgern besucht werden, hätten umfassende Renovierungen und den Ausbau ihres touristischen Angebots vorgenommen und würden sich nun in erneuertem Gewand präsentieren. Zudem habe das Land der Startups auch die Digitalisierung der Reisebranche vorangetrieben und Optionen der Planung und Buchung für die Reisenden digitalisiert, schreibt das Staatliche Isrealische Verkehrsbüro in der Pressemeldung.

Ella Zack Solomon, Direktorin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüros, zeigt sich begeistert von der neuen Kooperation: „Ich freue mich außerordentlich, dass wir einen so starken Partner für die attraktiven Reiseprodukte in Israel gewinnen konnten. Das zeigt, dass Israel zu den Top-Destinationen gehört und für Reisende aus aller Welt mittlerweile ein Muss auf jeder Bucketlist ist. Nun schauen wir gemeinsam zuversichtlich nach vorn und freuen uns, bald noch mehr Reisende für Israel zu begeistern.“ (red)

Dana Friedlander_IMOT