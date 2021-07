Sunny Cars: Neue Web-App mit Concierge-Service

Zu den vielen Funktionen von Sunny2go gehören unter anderem eine Übersicht über aktuelle Einreisebestimmungen sowie mögliche Covid-19-Einschränkungen, eine Kartenfunktion, Urlaubs-Checklisten sowie alle Informationen zum gebuchten Mietwagen. Highlight ist der telefonische Concierge-Service, der den UrlauberInnen bei ihren Unternehmungen vor Ort mit wertvollen Ratschlägen zur Seite steht.

Neues Service-Level

„Mit Sunny2go erreichen wir ein komplett neues Level im Kundenservice“, freut sich Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Zugleich unterstreichen wir unsere Positionierung als Service-Champion und Rundum-Sorglos-Anbieter, denn nun bieten wir unseren KundInnen nicht nur das umfangreichste Inklusive-Paket auf dem Markt. Sie profitieren zukünftig vielmehr auch von einem mobilen Reisebegleiter, der ihnen bei der Urlaubsgestaltung aktiv Hilfestellung leistet. Wir sind somit auch im Urlaub für unsere KundInnen da und kümmern uns um ihre Anliegen und Bedürfnisse.“

So funktioniert Sunny2go

Die App ist 14 Tage vor der Anmietung bis zur Rückgabe des Mietwagens für die Sunny Cars Kunden verfügbar und bietet ihnen neben einer Fülle an abrufbaren Informationen auch den exklusiven Concierge-Service, der zum Start des Service täglich zwischen 9 und 18 Uhr MEZ telefonisch genutzt werden kann. Ob ein Restaurant-Tipp für den Abend mit möglicher Tisch-Reservierung, ob alternative Freizeitmöglichkeiten bei einem verregneten Urlaubstag oder auch Hilfeleistung bei einer Blumenlieferung ins Hotel, beispielsweise bei einem vergessenen Hochzeitstag – mit dem Concierge-Service von Sunny2go würden sich auch die kleinsten Wünsche im Urlaub erfüllen lassen, so Sunny Cars in der Presseaussendung. (red)