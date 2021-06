GTA WATERWAYS: R(h)ein-Schnuppern an Bord der MS Klimt

Schnell sein lohnt sich, denn für das PEP gelten begrenzte Kapazitäten. Buchbar ist das Angebot ab sofort unter 01/729 66 66 oder office@gta.at.

Termine und Reiseverlauf

05.08. – 12.08.2021: 8 Tage von Amsterdam nach Basel

12.08. – 19.08.2021: 8 Tage von Basel nach Amsterdam

Von Basel aus geht es zuerst ins schöne Elsass mit Highlights wie dem Kaysersberger Schloss und der malerischen Hauptstadt Straßburg. Die weitere Route führt über Speyer nach Heidelberg, welches mit seiner imposanten Schlossruine über der Stadt und der markanten Brücke jeden Besucher staunen lässt. In Worms und Mainz steht jeweils eine Stadtbesichtigung am Programm, bevor es durch den wohl berühmtesten Streckenabschnitt des romantischen Mittelrheins mit dem weltbekannten Loreley-Felsen geht – sicherlich ein Highlight der Flusskreuzfahrt. Danach macht die MS Klimt noch Halt in der rheinischen Karnevalsstadt Köln und in Düsseldorf, welches mit seiner attraktiven Stadtarchitektur und der schönen Altstadt bezaubert. Am vorletzten Tag der Reise erreichen die Gäste den Zielhafen und können sich selbst vom Charme des „Venedig des Nordens“ ein Bild machen. Kulinarik-Tipp: GTA Waterways legt großen Wert auf den Genuss von österreichischen Produkten an Bord unserer Schiffe. Daher stammt das Brot und Gebäck auf der MS Klimt von der Bäckerei Teufner aus Melk - ein kleiner, aber feiner Unterschied, den man schmeckt!

Kosten und Leistungen