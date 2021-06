Bratislava lebt Kultur

Seit 14. Juni ist die sichere Einreise sowie der Aufenthalt in der Slowakei wieder möglich. Neben der problemlosen Einreise für Geimpfte und Genesene wurden nun auch die Regeln für nicht geimpfte Europäer gelockert, sie verlangen die Vorlage eines negativen PCR-Tests bei Einreise in die Slowakei. Für Bürger aus Nachbarländern reicht ein Antigentest aus.

Der Kultursommer kann starten

Vladimír Grežo, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Bratislava, bestätigte im Rahmen der Presseveranstaltung die geringe Anzahl der COVID-19 Neuerkrankungen und hob Bratislava damit einmal mehr als sichere Destination hervor. Er geht davon aus, "dass die Interessen der Nachbarn an der slowakischen Hauptstadt in diesem Jahr groß sein werden". Die Entkräftung der Maßnahmen für Touristen - vor allem aus den Nachbarländern - ist natürlich von großer Bedeutung für den Fremdenverkehr. Wer in diesem Sommer Bratislava besucht, darf sich auf viele kulturelle Events freuen. So wurde die Ausstellung des Künstlers Gérard Rancinan - ein weltweit anerkannter zeitgenössischer französischer Künstler und Fotograf - bis 29. August verlängert. Am werden .

Liebhaber klassischer Musik sollten Bratislava zu den Musikfestspielen besuchen, die am 24. September starten. Der 55. Jahrgang stellt das bedeutendste und prestigevollste internationale Festival in der Slowakei dar. Bis 10. Oktober wird im Rahmen von 23 Konzerten einen Mix an nationaler Starbesetzungen und internationalen prestigevollen Ensembles dargeboten, darunter auch die Gastspiele der Wiener Philharmoniker am 30. September 2021. Die Aufführung werden unter aktuellen Covid-19-Regeln im Konzertsaal, im Kleinen Saal oder im Säulensaal der Slowakischen Philharmonie stattfinden. Alle Veranstaltungen werden in Kürze auf der Homepage von Visit Bratislava freigeschalten, das Programm zu den Musikfestspielen ist HIER nachzulesen - der Verkauf startet ab 20. August.

Tipp: Neben Kulturfreunden wird es dieses Jahr auch Sportler in die Slowakei ziehen, von 20.-21. August wird erstmals die L'Etape Slovakia stattfinden, auch Amateure können sich im Rahmen der Tour de France-Veranstaltung auf viele Side-Events und dichtes Rahmenprogramm freuen.

Top 10 Sommererlebnisse

1. Wakelake am See Zlaté piesky: Der "Goldene Sand" bietet einen Wakeboard Lift, ein Restaurant mit Tagesmenü, Bars mit coolen Drinks und eine einmalige Sommeratmosphäre. Zudem gibt es Möglichkeiten Flyboard auszuprobieren oder mit Freunden Beachvolleyball zu spielen.

2. Der Wassersportkomplex Divoká voda liegt eine kurze Auto- oder Busfahrt vom Zentrum entfernt. Innerhalb der beiden Wasserkanäle im alten Donaubett werden Rafting, Jetski, Kajak, Wasserski oder Riversurfing angeboten.

3. Der Tyršovo nábrežie (Tyrsch Ufer) als Sandstrand am Donauufer inmitten der Stadt ist in der Nähe des ältesten öffentlichen Parks in Mitteleuropa, dem Janko Kráľ Stadtpark, angelegt. Der Strand bringt in jeden Citytrip natürlich eine Menge Entspannung und Abkühlung.

4. Die Stadtwälder in Bratislava bilden eine Erholungszone in der Nähe der Kleinen Karpaten, für ruhige Spaziergänge und Energietanken. Der Waldpark rühmt sich mit einer Reihe von Kinderspielplätzen, Pavillons, die Möglichkeiten Fußball zu spielen oder Bootausflüge auf dem See zu unternehmen. Radsportbegeisterte kommen dank der gut ausgebauten Radwege auf ihre Kosten.

5. Eurovea gilt nicht nur als Einkaufsparadies, sondern bietet Besuchern mit seiner sonnenverwöhnten Stadtpromenade tolle Ausblicke auf die Donau, während sie coolen Drink und traditionellen oder internationalen Gerichten frönen.

6. Ein einzigartiger Blick auf ganz Bratislava wartet auf die Besucher am Bord eines Schnellboots. Bei voller Geschwindigkeit ist von Boot aus die Burg als auch die majestätische Burgruine Devín aus einer ganz neuen Perspektive zu sehen. Kreuzfahrten nach Devín oder zum Danubiana Museum von Moderner Kunst sind auch sehr beliebt.

7. Die Burg Devín, welche auf einem hohen Felsen über dem Zusammenfluss der Flüsse Donau und March hervorragt, gehört zu den bedeutendsten historischen und archäologischen Lokalitäten in Mitteleuropa.

8. Rafting an der Kleinen Donau, welche die größte Flussinsel Europas bildet, bietet ebenfalls ein einmaliges Erlebnis. Rafting-Fans werden eine unberührte Natur, Auenwälder und eine reiche Fauna sowie Flora erleben.

9. Die Aussichtsplattform UFO bietet auf den Pfeilern der Brücke Most SNP in einer Höhe von 95 Metern eine erstaunlicher Aussicht auf die Stadt, mit einer Fernsicht bis zu 100 km. Natürlich lässt sich von hier aus der schönste Sonnenuntergang Bratislavas genießen.

10. In der ganzen Stadt sind den Sommer über fast nur Menschen mit Eiskegel in den Händen zu sehen. Die Eis-Kultur wird hier an jeder Ecke gelebt.

Wien-Hainburg-Bratislava

Viele der genannten Angebote sind im Rahmen der Bratislava Card vergünstigt zu buchen. Auch Tickets für den Twin City Liner als schnellste Schiffsverbindung zwischen Wien und Bratislava sind mit dieser Karte günstiger erhältlich. Regulär gefahren wird wieder ab 1. August 2021 und zwar dreimal täglich. Neu ist die Verbindung Wien-Hainburg, die bereits als Teilstrecke nach Bratislava an Samstagen, Sonntagen oder Feiertags buchbar ist. Der Zwischenstopp auf dem Weg nach Bratislava lohnt natürlich als zusätzliches Ausflugshighlight, insbesondere mit dem Besuch von Schloss Hof. (red)