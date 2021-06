nicko cruises: Neuer Katalog Flussreisen 2022

Nachdem die letzten Monate geprägt waren von Einschränkungen und Unsicherheit, setzt nicko cruises für die kommende Saison 2022 auf Beständigkeit: Zum 30-jährigen Firmenjubiläum hat der Kreuzfahrtexperte die schönsten Flüsse und Küstenabschnitte zu den besten Reisezeiten zusammengestellt.

„Unser Motto für die Saison 2022 lautet: Bekanntes neu entdecken. Dabei setzen wir auf bewährte Routen – und geben einigen unserer Fluss-Klassiker einen thematischen Fokus”, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „So können unsere Gäste in der nächsten Saison die beliebtesten Fluss-Reiseziele auf Donau, Rhein und Mosel von einer anderen Seite kennenlernen und dabei den ein oder anderen Geheimtipp entdecken“, so Laukamp weiter.

Insgesamt bietet nicko cruises in der Saison 2022 auf dem Fluss 85 verschiedene Routen auf 41 Wasserwegen in 24 Ländern an. Dabei sorgt der Stuttgarter Kreuzfahrtspezialist mit seinem bewährten Hygienekonzept selbstverständlich weiterhin auf allen Schiffen für maximale Sicherheit.

Flotten-Zuwachs in Kroatien: MS Princess

In der Destination Kroatien kreuzt in der kommenden Saison der Flotten-Neuzugang MS Princess vor der dalmatinischen Küste. Die kleine exklusive Yacht wurde 2019 fertiggestellt und bietet auf vier Decks Platz für 40 Passagiere. Auf 4-Sterne-Plus-Niveau ist das Schiff auf zwei achttägigen Routen unterwegs, die sich miteinander kombinieren lassen: Eine Reise führt ins nördliche Dalmatien, wo MS Princess zwischen Kulturschätzen und Nationalparks von Trogir über Šibenik und die Kornaten nach Zadar und wieder zurückfährt. Die andere Route durch das südliche Dalmatien macht Halt in Split, auf der Insel Korčula und in Dubrovnik.

Ausbau der Event- und Themenfahrten

nicko cruises erweitert in dem Bereich Event- und Themenfahrten sein Angebot und verbindet noch mehr besondere Erlebnisse mit den Vorzügen einer Flusskreuzfahrt. Neu im Katalog 2022 und nur alle zehn Jahre überhaupt möglich ist zum Beispiel eine fünftägige Schnupperkreuzfahrt mit MS Rhein Symphonie auf dem Rhein in Richtung Amsterdam, auf der die Reisenden die internationale Gartenschau Floriade in Almere besuchen können. Diese erwartet die Gäste mit Blumenparks, Themenpavillons, Gewächshäusern mit exotischen Pflanzen und Ausstellungen rund um das Thema „Grüne Stadt der Zukunft“.

Beliebte Klassiker neu interpretiert

Auf dem Boutique-Schiff MS Heidelberg stehen in der Saison 2022 Genuss und Kultur im Mittelpunkt: Entlang der Donau und des Rheins entdecken nicko cruises Gäste bekannte Routen aus neuen Blickwinkeln. Auf der Donau wurde die klassische achttägige Route ab/an Passau über Linz, Wien und Budapest zu zwei Themenreisen umgewandelt. So können die Urlauber die schönsten Städte entlang des blauen Stroms besuchen und abseits der bekannten Touristenpfade deren kulinarische oder musikalische Highlights genießen. Auf der Themenkreuzfahrt „Musikalische Impressionen auf der Donau“ können die Gäste auf den Spuren weltberühmter Musikgrößen wandeln. Mozart, Beethoven und Bruckner waren nur drei der zahlreichen Komponisten, die entlang der Donau gewirkt haben. Natürlich darf auf dieser musikalischen Reise dann auch eine Führung durch das Mozarthaus in Wien, ein Besuch auf Schloss Brunsvik mit Beethovenmuseum oder ein Abstecher zum Stift St. Florian mit Bruckner-Führung nicht fehlen. Konzerte mit Musik der Künstler runden die Ausflüge ab.

Attraktive Konditionen

Rechtzeitig buchen lohnt sich, denn so reisen Gäste von nicko cruises nicht nur zum Wunschtermin in der ganz persönlichen Wunschkabine, sondern sparen auch bares Geld. Mit bis zu 250 EUR Ermäßigung bietet der Ultra-Frühbucher-Rabatt langfristig orientierten Kunden die beste Auswahl zum besten Preis. Die Single-Spezial-Konditionen, mit denen Alleinreisende an ausgewählten Terminen 50% des Alleinbenutzungszuschlags sparen, sind auch in der kommenden Saison weiterhin erhältlich.

Für alle Gäste, die sich nicht zwischen zwei Kreuzfahrten entscheiden können, bietet nicko cruises einen attraktiven Kombinationsrabatt: Bei Buchung von zwei aufeinander folgenden Reisen auf demselben Schiff sparen die Kunden damit 10% bei der Kreuzfahrtleistung auf der zweiten Reise. Der Rabatt ist außerdem mit den Frühbucher-Ermäßigungen kombinierbar. (red)