Tschechien öffnet Grenzen für Urlauber aus allen EU-Staaten

Die Reisefreiheit gilt seit Montag auch für Menschen mit Wohnsitz in der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen. Das teilte das Innenministerium in Prag mit. Für Touristen aus Deutschland, Österreich und fünf weiteren EU-Staaten gab es bereits seit zwei Wochen eine Sonderregelung, da die Tourismusbranche über enorme Verluste klagte.

Dem Urlaub bei Nachbarn steht nichts mehr im Weg

Die aktuellen Ein- & Ausreisebestimmungen sind auf der Website von Visit Czech Republic in Deutsch nachzulesen. Voraussetzung ist in der Regel, dass die Reisenden negativ getestet, geimpft oder genesen sind und im Vorfeld eine Online-Anmeldung ausgefüllt haben. Die Einzelheiten sind auf den Internetseiten des Innenministeriums zu finden. Im Grenzverkehr mit den Nachbarstaaten, zum Beispiel zum Einkaufen binnen 24 Stunden, gelten keine Auflagen. Die Corona-Lage in Tschechien hat sich sehr gebessert. Nach aktuellen Zahlen gab es neun Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Ministerpräsident Andrej Babis kündigte an, dass vom 1. Juli an Kinder im Alter ab zwölf Jahren gegen Corona geimpft werden dürfen. Ab Mitte Juli könnte nach Einschätzung der Regierung die Impfung für alle ohne Registrierung möglich werden. Bisher wurden in Tschechien mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern mehr als 2,5 Millionen Menschen vollständig geimpft. (dpa/red)